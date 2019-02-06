أخبار مصر | عبد المحسن سلامة: مستشفى "الصحفيين" سيُدار استثماريًا لتغطية نفقات علاج الزملاء وأسرهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد المحسن سلامة: مستشفى "الصحفيين" سيُدار استثماريًا لتغطية نفقات علاج الزملاء وأسرهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، إن موافقة الشيخ سلطان القاسمي حاكم إمارة الشارقة، على تمويل إنشاء مستشفى الصحفيين بالسادس من أكتوبر، هو إنجاز كبير لجموع الصحفيين طال انتظاره.

وأضاف في بيان له، أنه بمجرد إطلاع الشيخ سلطان القاسمي على آخر المشروعات التي تسعى النقابة لتنفيذها، فوجئت النقابة خلال زيارته أمس، برغبته في تمويل مشروع المستشفى، مؤكدًا أن هذا الأمر الذي كانت تسعى إليه النقابة وتتمناه، نظرًا أنه يجنبها فكرة اللجوء إلى الاقتراض لتمويل هذا المشروع الضخم، بما يؤدي في النهاية إلى توفير أكبر قدر من الإمكانيات المادية لزيادة الموارد.

وأكد "سلامة" أن المستشفى سيعالج به الزملاء الصحفيون وأسرهم بشكل أساسي من حصيلة عوائد التشغيل الاستثماري، ومن المقرر أن يُدار من خلال شركة متخصصة للحفاظ على كفاءة التشغيل.

وأوضح "سلامة" أنه يطمح إلى أن يغطي عائد المستشفى الاستثماري الخاص بالصحفيين قيمة تكاليف علاج الصحفيين وأسرهم، متابعًا: "أرض المستشفى سبق وأن تم تخصيصها لمستشفى الصحفيين في أغسطس ٢٠١٧، من قبل الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية آنذاك، وذلك إثر طلب تم التقدم به في ١٥ إبريل ٢٠١٧ خلال لقاء مع الوزير بصحبة الزميل أبوالسعود محمد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النقابة، وقد استجابت الوزارة للطلب المُقدم بتاريخ 20/8/2017، ووافقت على تخصيص قطعة الأرض رقم (9) بمركز خدمات القرعة (أ) بحدائق أكتوبر لإقامة مشروع مستشفى لخدمة الصحفيين وقاطني المنطقة والمدينة".

وكان وافق الشيخ سلطان القاسمي حاكم إمارة الشارقة الإماراتية، على إنشاء مستشفى للصحفيين بمدينة السادس من أكتوبر، وتكليف مكتبه بالقاهرة بالبدء فورًا.

جاء ذلك خلال زيارة "القاسمي"، أمس، لنقابة الصحفيين، بحضور النقيب وأعضاء مجلس النقابة، ضمن جولته بمصر.

وقام الشيخ سلطان القاسمي بجولة داخل مقر النقابة، تشمل افتتاح مركز تدريب الصحفيين، الذي تكفل بإنشائه، والذي وصلت تكلفته إلى 55 مليون جنيه.

وقامت النقابة بتسليم درعها للشيخ سلطان القاسمي، تقديرًا لجهوده في دعم مشروع إنشاء مركز التدريب.

وجاءت تلك الزيارة ضمن جولات الشيخ سلطان القاسمي، حاكم إمارة الشارقة الإماراتية، داخل مصر، والتي شملت زيارة جامعة القاهرة، ومستشفى القصر العيني.

وخلال زيارته، عرض مجلس النقابة فيلم تسجيلي عن معهد التدريب، عرض المجلس فيه الإمكانيات والتطويرات الخاصة بأكبر معهد تدريبي للصحفيين بالشرق الأوسط.