انت الان تتابع الرقابة الإدارية تحقق وفرا 2.81 مليار جنيه في يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد عرفان رئيس الرقابة الإدارية

نجحت هيئة الرقابة الإدارية ، خلال شهر يناير الماضي، في الكشف عن العديد من المخالفات، وتحقيق عوائد مالية للدولة، ومكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات الوقائية "المانعة" له، وتلبية مطالب قطاعات الدولة والمواطنين، ففي مجال منع الفساد من خلال استغلال مخرجات بيانات "البنية المعلوماتية" للدولة بالهيئة، وتحليلها بالتعاون مع الوزارات المختلفة، تم إمداد وزارتي التموين والتضامن الاجتماعي، من خلال مشروع "البنية المعلوماتية" بهيئة الرقابة الإدارية، بالبيانات المدققة عن الأسر المستفيدة من البطاقات التموينية، وبرامج الدعم النقدي.

وأسفرت تنقية البيانات عن استبعاد أسر غير مستحقة للدعم أو الصرف، وفق المحددات الموضوعة من قبل وزارتي التموين والتضامن، ومن بينها: امتلاك مركبات فارهة، عقارات غير محل السكن، مهن أو أعمال حرة، حيازات زراعية، وغيرها. وبتنفيذ البحث الميداني، تم التحقق من هذه البيانات بمعرفة المختصين بالوزارتين، ما نتج عنه