انت الان تتابع توقف الصيد ببحيرة المنزلة.. والمحافظة تعلن الطوارئ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

شهدت محافظة الدقهلية حالة من الطقس السيئ على كافة مراكزها، وهطول أمطار غزيرة ومتوسطة متقطعة، اليوم الأربعاء، مع ظهور كثيف للسحب المنخفضة والمتوسطة في سماء الدقهلية، وهدأت حركة الأتربة والرياح الباردة، وتسببت سوء حالة الطقس في توقف حركة الملاحة والصيد في بحيرة المنزلة، وتحولت الشوارع إلى برك مياه ومستنقعات طينية، وانتشرت سيارات كسح المياه من الطرق والشوارع منعا لتعطل حركة المرور. وأعلنت حالة الطوارئ في المحافظة تحسبا لوقوع حرائق أو حوادث طرق، كما أهابت شركة الكهرباء بالمواطنين الابتعاد عن أعمدة الكهرباء لتجنب خطورة الصعق ووقوع خسائر بالأرواح.

وشدد كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، على رؤساء الأحياء والمدن بتفقد الشوارع والتأكد من ثبات اللوحات الإعلانية وتقليم الأشجار الضخمة منعا لسقوطها من شدة الرياح ووقوع حوادث. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن انخفاض درجات الحرارة على شمال البلاد، ويكون طقس الغد معتدل شمالا حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد