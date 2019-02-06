شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا بدوي: بناء العقل النقدي للشاب يحميه من الجماعات المتطرفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الإعلامية رانيا بدوي إنه لم يعد هناك سبيل للتقدم إلا ببناء عقل الشباب وترسيخ مفهوم العقل النقدي، في التربية وفي المدارس، مؤكدًا أن العقل النقدي هو عقل استكشافي مندفع نحو الإبداع وإنتاج المعرفة التي تمكننا من تحسين أوضاع المجتمع، ورفض كل ما هو متصادم مع مبادئ العقل.

وأضافت «بدوي» خلال برنامجها «كلام رنوووش» اليوم الأربعاء، أن الاستثمار في أندية الشباب وعمل المؤتمرات والبرامج الخاصة بالشباب وإنشاء مراكز لإعدادهم جميعها أفكار عظيمة إلا أنها لم تعد كافية، خاصة أن جيل الستينيات فاقد للتواصل مع الشباب، موضحًا أن الأجيال التي تربت على الإذاعة وقناة تليفزيونية واحدة من الصعب أن تؤثر على شباب الإنترنت.

وأشارت إلى أن التعلم عن طريق إلقاء المحاضرات والحفظ والتلقين بات أسلوبا غير مجدٍ، لأنه حتى المعلومات التي تدرس اليوم تتغير غدًا بحكم التطور والاكتشافات الجديدة، لذا من الأجدى أن تكون وظيفة التعليم هو تدريب عقل الطفل والشاب على الوصول إلى المعلومة بنفسه بدلًا من الاكتفاء باستيراد أفضل مناهج العالم، وتعليمه كيف يميز بين الأفكار الصحيحة والمتطرفة بدلا من الاعتماد على الندوات والمحاضرات والتلقين.

وشددت الإعلامية على أن تدريب العقل على التفكير يعد من أهم وسائل حماية الشباب من استقطاب الجماعات المتطرفة لهم.