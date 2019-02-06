شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفرنسي الأسبق يختتم زيارته إلى الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم الرئيس الفرنسي الأسبق، فاليري جيسكار ديستان، الأربعاء، زيارته السياحية إلى الأقصر، مُعربًا عن تقديره لكرم الضيافة خلال وجوده في في المدينة. من جانبه، قال محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، إن زيارة الرئيس الفرنسي الأسبق من دواعي سروره، آملا في تكراره هذه الزيارة.

برفقة زوجته، بدأ «ديستان» زيارته في 29 يناير الماضي، وامتدت لنحو أسبوع. وتجول في العديد من المناطق الأثرية في البرين الغربي والشرقي، كما زار متحف الأقصر الذي شهد افتتاحه حينما كان رئيسًا في العام 1975 برفقة الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وحينها، التقط الرجل صورة برفقة زوجته بجوار لوحة افتتاح المتحف المدون عليها اسمه. وقال محمد بصري، من إدارة العلاقات العامة بمكتب المحافظ الذي رافق ديستان في جولته، إن رئيس فرنسا الأسبق حرص على التقاط الصور التذكارية داخل المناطق الأثرية، والاستماع لشرح مفصل عن تاريخ وحضارة مصر القديمة من المرشدة السياحية، سماح رؤوف حافظ، التي استعرضت الحقبة الزمنية للمصريين القدماء.

وأضاف «بصري» أن الزيارة حظيت باهتمام بالغ من قبل السياح وزوار الأقصر، وكذلك الأثريون والعمال والمواطنون الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع «ديستان».

وأوضح أن الرئيس الفرنسي الأسبق التقى خلال جولته بعدد من السياح الفرنسيين الذين حرصوا على مصافحته وتبادل الحديث معه ورحبوا به بحفاوه شديدة.