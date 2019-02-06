شكرا لقرائتكم خبر عن «المترو» يعلن حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح المهندس على الفضالى، رئيس شركة مترو الأنفاق، بأن الشركة اتخذت كافة الإجراءات لمواجهة الطقس السيئ للحفاظ على أمن وسلامة جمهور الركاب، حيث قامت بنشر فرق الطوارئ والتي شملت إدارات الصيانة (الخطوط الهوائية – الإشارات – هندسة السكة – الوحدات المتحركة)، وذلك للتدخل السريع في حالة تأثر الشبكة الهوائية أو السكة أو الإشارات بأسباب سقوط الأمطار.

كذلك تم إعطاء تعليمات لقائدي القطارات في المحطات السطحية بالمسير بالمحاذرة تجنباً لحدوث أي مشكلة قد تؤثر على انتظام حركة التشغيل.

وأكد «الفضالي» رفع درجة الاستعداد بغرفة التحكم المركزي ccp لتلقى جميع البلاغات الخاصة بالشبكة الهوائية، وذلك لسوء الأحوال الجوية مع إعطاء السائقين تعليمات بالانتباه الشديد والتركيز أثناء المسير نظراً لتوقع سقوط الأمطار بغزارة.

ومن جانبه، صرح المهندس خالد صبرة، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، أن هناك تنسيقا كاملا بين غرفة التحكم المركزي ومركز إدارة الأزمات بوزارة النقل الذي يقوم بدوره في التواصل مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة درجة تحسن أو سوء الأحوال الجوية وعليه يتم أخذ كافة الإجراءات التي تتبعها الشركة للحفاظ على أمن وسلامة جمهور الركاب.

وأكد «صبرة» أن جميع القطارات تعمل بكامل طاقتها وبنفس زمن التقاطر المقرر داخل جدول التشغيل مع الاستعداد التام للدفع بقطارات إضافية إذا لزم الأمر مع استمرار تشغيل الخط الساخن على رقم 16048 لتلقى كافة الشكاوى على مدار الـ٢٤ ساعة والاستفسارات الخاصة بجمهور الركاب وكذلك خدمة الواتس آب على الأرقام التالية: (01221116048 & 01021778887)، لتلقي البلاغات السريعة على مدار ساعات التشغيل والتعامل معها وقت حدوثها والعمل على إزالتها بما لا يؤثر على حركة التشغيل.