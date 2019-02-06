اجتماع حكومي برلماني كنسي لإحياءمسار العائلة المقدسة

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لبحث الانتهاء من المرحلة الأولى لأحياء مسار العائلة المقدسة، اجتمع اليوم الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والسفير محمد حجازي مستشار وزير التنمية المحلية، واللواء محمد حنفي مدير مكتب محافظ القاهرة والمهندس عادل الجندي ممثل وزارة السياحة، ومن البرلمان النائبة بسنت فهمي، والنائب عماد جاد، والنائبة نادية هنري بخصوص تيسير الانتهاء من المرحلة الأولى من مسار العائلة المقدسة، والتي كانت من المفترض أن تنتهي في نوفمبر من العام الماضي، ولكن لم تنتهي حتى الآن.
وذكرت النائبة نادية هنري في تصريحات صحفية أن الاجتماع لبحث إنهاء المرحلة الأولى من إحياء مسار العائلة المقدسة لما «يمثله المشروع من أهمية اقتصادية سياسية اجتماعية تنموية لمصر». وكان نادر جرجس، رئيس ائتلاف تنمية وإحياء التراث، ومنسق رحلات زيارة مسار العائلة المقدسة حذر في تقرير نشرته «التحرير»،
وذكرت النائبة نادية هنري في تصريحات صحفية أن الاجتماع لبحث إنهاء المرحلة الأولى من إحياء مسار العائلة المقدسة لما «يمثله المشروع من أهمية اقتصادية سياسية اجتماعية تنموية لمصر».
وكان نادر جرجس، رئيس ائتلاف تنمية وإحياء التراث، ومنسق رحلات زيارة مسار العائلة المقدسة حذر في تقرير نشرته «التحرير»، الأسبوع الماضي من توقف المشروع بسبب عدم اكتمال تجهيزات مواقع المرحلة الأولى من المشروع. (لتفاصيل أكثر: منسق رحلات «العائلة المقدسة»: المشروع مهدد بالتوقف)
ورغم ذلك لم تتوقف الرحلات والزيارات، آخرها كانت لوفد كنائس إنجلترا الذي جاء السبت الماضي بصبحة الأنبا أنجيلوس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في إنجلترا لزيارة مسار العائلة المقدسة والتقى البابا تواضروس. (اقرأ أيضا: البابا تواضروس يستقبل وفد كنائس إنجلترا)
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