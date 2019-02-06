انت الان تتابع الدعم النفسي لمريض السرطان.. القتال من أجل البقاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

خبراء علم النفس يؤكدون ضرورة وجود المعالج النفسي بجوار مريض السرطان قبل دخول مراحل العلاج وخلالها وبعدها.. المريض تظهر عليه أعراض التعب غير المبرر والشعور بالذنب دون سبب

يحتاج مريض السرطان بمجرد إصابته بالمرض لرعاية خاصة نظرا للصدمة التي يتعرض لها نتيجة علمه بأنه أصبح مريضا بالسرطان. هذا الدعم النفسي لا بد أن يبدأ من بداية المرض وأثناء العلاج وبعده كي يستطيع المريض القتال من أجل البقاء. فمن الطبيعي أن يشعر بالحزن بعد معرفته بالإصابة، يرافقه فقدان الإحساس بمتعة وفائدة الأنشطة التي يقوم بها، إضافة إلى تغيرات في عادات الأكل والنوم، والتعب غير المبرر، والشعور بالذنب من دون سبب وبأن لا قيمة لشيء، مع ما يتبعها من أفكار متكررة بالرغبة في الموت أو الانتحار.

أشار باحثون في جامعتي أدنبره وأكسفورد بعد سلسلة من الدراسات قاموا بها خلال شهر أغسطس من عام 2014 على نحو 21.000 مصاب بالسرطان ممن يقيمون في إسكتلندا، ثم حللوا بياناتها، فوجدوا أنه بين 6% و13% من المرضى يعانون من الاكتئاب، مقارنة بـ2% فقط من عموم سكان البلد. وأفاد الباحثون أن "ثلاثة أرباع مرضى السرطان

أشار باحثون في جامعتي أدنبره وأكسفورد بعد سلسلة من الدراسات قاموا بها خلال شهر أغسطس من عام 2014 على نحو 21.000 مصاب بالسرطان ممن يقيمون في إسكتلندا، ثم حللوا بياناتها، فوجدوا أنه بين 6% و13% من المرضى يعانون من الاكتئاب، مقارنة بـ2% فقط من عموم سكان البلد.

وأفاد الباحثون أن "ثلاثة أرباع مرضى السرطان يعانون من الاكتئاب ولا يحصلون على العلاج النفسي الذي يحتاجونه، وهذه الحاجة -غير الملباة- كبيرة، وترجع جزئياً إلى التركيز على العوارض الجسدية على حساب الحصول على الرعاية النفسية الجيدة، إذ غالباً ما يعتقد أهل وأقارب المريض أن الاكتئاب هو رد فعل طبيعي لمن أصيب بالمرض".

وذكر الباحثون أنَّ "وجود ممرضة متخصصة بالأمراض النفسية بالقرب ممن يعانون من مرض السرطان يمكن أن يقلل إلى حد كبير من عوارض الاكتئاب لديهم".

وأشاروا في دراستهم إلى أنَّه "بعد تجربة تخصيص عدد من الممرضات على نحو 500 مريض، تبيَّن انخفاض معدل درجات الاكتئاب لدى المرضى إلى 60%، فباتوا أقل قلقاً، وتعباً، وألماً".

وأضاف الباحثون أنه "إذا تم اعتماد هذا البرنامج على نطاق واسع، فهذا سيحسن من نوعية حياة آلاف من الناس بغض النظر عن تشخيص حال المريض".

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ويؤكد خبراء علم النفس أنه من الضروري أن يوجد المعالج النفسي إلى جانب المريض قبل دخول مراحل العلاج وخلالها وبعدها، فغالباً ما يحتاج المريض إلى من يستمع لأفكاره وأوجاعه وأحاسيسه، كما أنه لا يفضّل عموماً البوح بما يخالجه لأهله وأقاربه أو أولاده خوفاً عليهم وللتخفيف من وطأة المرض عليهم. كما أنه لا يعرف أحياناً ما به أو ماذا سيفعل؟".

اضافة إلى أن "هناك مرضى لديهم أمل ويتجاوبون، فيما يعيش آخرون حال نكران، وبعضهم لا يتحمل فكرة المرض، فقد يموت لو عرف أنه مصاب بالسرطان. من هنا، إذا سمح الوضع الصحي بذلك، يُفضَّل أن يخرج المريض إلى مكان يحبه خصوصاً بعد العلاج الذي يتطلب منه البقاء لفترة طويلة داخل المستشفى، كذلك من الممتع إضحاكه وعدم تذكيره بالمرض، كما أنه من المفضل ألا يبقى أناس كثر إلى جانبه طيلة الوقت فقد لا يتحمل ذلك. والأهم أن تدرك العائلة والمريض بشكل خاص أهمية وجود معالج نفسي بقربه لمساعدته ومساعدة عائلته على تحمّل فكرة المرض والتكيُّف معها".

العلاج النفسي الجماعي

ويقول الدكتور محمد على، إخصائى الطب النفسى بالأمانة العامة للصحة النفسية، إن التأهيل النفسى لمرضى السرطان من أجل تقبل العلاج أمر مهم جدًا، ويجب الاهتمام به، لأن الكثيرين يمتنعون عن أخذ الدواء خاصة السيدات بسبب مضاعفاته وآثاره الجانبية على حياتهم، والتى قد تمتد لفترات طويلة.

ويؤكد أن العلاج النفسي مهم جدًا فردى وجماعى خاصة الجماعى للتحدث عن نفس المعاناة المشتركة وتبادل الخبرات والمشاعر، خاصة مع وجود إخصائى يوجه أفكار المرضى ويساعد على مشاركة المعاناة خاصة مع الالتقاء مع من تحسن ليكون لهم دعم وأمل فى التعافى والشفاء.

وفي مشروع بحثي بين باحثين من جامعة ديربي وجامعة إمبريال كولدج البريطانيتين، فقد أدلى نساء متعافيات من السرطان، عن تجاربهن، أن وجود شبكة علاقات تدعم المريض هو أمر حيوي للغاية.

وأظهرت نتائج هذه الدراسة الطرق التي يمكن من خلالها تقديم الدعم الأفضل لمرضى السرطان، وهي "توجيه رسائل الدعم حيث إن النساء اللاتي تلقين رسائل من نوعية (سأحبك مهما حدث) بغض النظر عما إذا كن مرشحات لجراحة استئصال الثدي من عدمه، والنساء اللاتي سمعن أن قراراتهن ستحظى بدعم كامل من جانب الأشخاص الذين حولهن، أعلنّ عن أن ذلك الأمر منحهن الدعم الأكبر".

كما تنصح الدراسة ألا تبالغ في إظهار الشفقة: قد يظهر البعض الشفقة على المريض بشكل مبالغ فيه مما يدفع المريض لعدم مواصلة الحديث.

5 مراحل نفسية يمر بها مريض السرطان

ومن جانبها قالت الدكتورة هبة العيسوي، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ"التحرير" إن هناك 5 مراحل يمر بها مريض السرطان وكل مرحلة لها طريقة للتعامل معها، المرحلة الأولى هى مرحلة الإنكار وفيها يحاول المريض التشكيك في إصابته بالمرض ويبحث عن أبحاث علمية تؤكد ذلك، وخلال هذه المرحلة يجب توفير ووضع المعلومات الصحيحة للمريض للاستعانة بها للتعرف على المرض، وذلك حسب ثقافة وتعليم المريض. ثم تأتي المرحلة الثانية وهى مرحلة الانفعال ويصاحبها مزاج متقلب وحاد، حيث يقول المريض "إشمعنا أنا اللي أصابني هذا المرض"، ثم يتحول إلى النقيض ويقول "خليك مؤمن وارضى بقضاء ربنا"، وهو في هذه الحالة يكون حزينا وناقما، ولذلك فهذه المرحلة تحتاج إلى مساندة ومساعدة وقد يحتاج إلى علاج دوائي في حالات الانفعال الشديد، ثم تأتي المرحلة الثالثة وهى مرحلة المساومة، إذ يقول ماذا يحدث لو أخذت الكيماوي؟ هل سأتعافى؟ وهذه المرحلة مهمة جدا لأنها تسبق المرحلة الآمنة لتقبل المرض والتكيف معه، وهى بداية الانفراجة وفي هذه المرحلة لا بد من إعطاء المريض حوافز معنوية، فمثلا لو كان المريض طفلا يمكن أن تعده بالتنزه بعد الحصول على الجلسات العلاجية.

ثم تأتي المرحلة الرابعة وهى مرحلة التقبل وهنا المريض قد يكون بدأ العلاج سواء الكيماوي أو الإشعاعي أو الهرموني، وقد يتكاسل عن الذهاب إلى العمل وهذه المرحلة لو طالت يمكن أن تصل مع المريض إلى حالة اكتئاب، لذا لا بد من المرور منها بسرعة من خلال تشجيع زملائه له للذهاب إلى العمل والخروج لحياته الطبيعية. لتأتي المرحلة الخامسة وهى التكيف مع المرض، إذ يبدأ في تقبل المرض وخلال هذه المرحلة يكون منتجا ويمكنه الذهاب إلى العمل وتسير حياته شبه طبيعية والتعامل مع هذه المرحلة يكون من خلال الاستماع للتجارب الإيجابية، وهذا يرفع من جهاز المناعة للمريض مما يسهم في رفع قدرة الخلايا القتالية التي تساعد مريض الأورام على تقوية جهازه المناعي وتكون حياته أطول بجانب الأدوية المساندة الأخرى التي يتلقاها خلال مراحل العلاج.

وتؤكد العيسوي أن المساندة النفسية خلال تلك المراحل هدفها ألا يصاب المريض بالاكتئاب ويمر بأمان. لافتة إلى أن هناك الكثير من الأمراض التي يمكن أن تصاحب هذه المراحل، ومنها القلق ومرض اضطراب التكيف مع ظهور أعراض اكتئابية وذهانية، وقد يكون هناك وسواس قهري خاصة مع وجود تاريخ مرضي في العائلة.

السرطان والاكتئاب

وأكدت دراسة صادرة عن الجمعية العالمية للطب النفسي عام 2010 حصلت "التحرير" عليها أن أنواع السرطان الوثيقة الصلة بالاكتئاب تتضمن سرطان المخ (41% -93%)، سرطان البنكرياس (معدل يبلغ 50%)، سرطان الرأس والرقبة (معدل يصل إلى 42%)، سرطان الثدى (4.5% - 37%)، سرطان الجهاز التناسلي في السيدات (23%)، وسرطان الرئة (11%).

وأشارت الدراسة إلى ضرورة التعامل الخاص مع المرضى ذوي الأفكار الانتحارية، إذ يجب إحاطتهم بالمراقبة والمساعدة اللازمة وإزاحة كل الأدوات الخطيرة كالأسلحة أو المواد السامة من بين أيديهم، ويجب التواصل مع الأهل بشأن تلك الأفكار، كما يجب تفتيش الغرف جيدا.

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