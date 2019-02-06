انت الان تتابع إعادة 379 مليون جنيه إلى خزانة الدولة خلال يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
صورة تعبيرية
نجحت هيئة الرقابة الإدارية، خلال شهر يناير الماضي، في الكشف عن العديد من المخالفات، وتحقيق عوائد مالية للدولة، ومكافحة الفساد، واتخاذ الإجراءات الوقائية، وتلبية مطالب قطاعات الدولة والمواطنين، ففي مجال تحقيق عوائد مالية لخزانة الدولة، تمكنت الهيئة من تحقيق عائد مادي للدولة بمبلغ حوالي 379 مليونا و58 ألف جنيه، نتيجة الكشف عن المخالفات في المجالات المختلفة، ونحو 451 مليون جنيه كعائد متوقع بعد استكمال الإجراءات اللازمة نتيجة تصويب تلك المخالفات، والمعاونة في استرداد حقوق الدولة بما قيمته نحو مليون و98 ألف جنيه مليون جنيه.
أما في مجال الرقابة "المانعة"، تم وضع الضوابط اللازمة لسد الثغرات في 19 موقعا، بالإضافة إلى تصويب تعاقدات قيمتها 1.1 مليون جنيه، وتضمنت هذه القضايا الكشف عن قيام أحد موظفي مكتب التأمينات، التابع للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ورئيس خزينة المكتب وسيدتين - بالاستيلاء على حوالي مبلغ 13.5 مليون جنيه
أما في مجال الرقابة "المانعة"، تم وضع الضوابط اللازمة لسد الثغرات في 19 موقعا، بالإضافة إلى تصويب تعاقدات قيمتها 1.1 مليون جنيه، وتضمنت هذه القضايا الكشف عن قيام أحد موظفي مكتب التأمينات، التابع للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ورئيس خزينة المكتب وسيدتين - بالاستيلاء على حوالي مبلغ 13.5 مليون جنيه من حساب المكتب بأحد البنوك، عن طريق استخدام توكيلات مزورة، والتلاعب في قيمة الشيكات.
وكذلك استيلاء موظف سابق بالضرائب وآخرين على قطعة أرض مملوكة للإصلاح الزراعي مساحتها 18 ألف متر مربع بمحافظة الجيزة، قيمتها حوالي 367 مليون جنيه بموجب توكيلات مزورة، عن طريق التواطؤ مع باحث بمصلحة الشهر العقاري، كما تم الكشف عن تزوير رئيس مجلس إدارة النقابة الفرعية للعاملين بإسعاف الإسكندرية، استمارات شراء سلع معمرة من شركة، مستغلا أسماء عاملين دون علمهم.
كانت هذه تفاصيل خبر إعادة 379 مليون جنيه إلى خزانة الدولة خلال يناير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.