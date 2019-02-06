أمطار غزيرة في بورسعيد.. وانتظام الملاحة (صور)

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ضربت محافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، موجة من الطقس السيئ، حيث تشهد المدينة الباسلة منذ الصباح هطول الأمطار بغزارة مصحوبة برياح، وأصوات رعد وبرق على جميع الأحياء، واضطرت تقلبات الأحوال الجوية أصحاب المحال التجارية إلى إغلاق أبوابها وتأثرت الحركة بشكل كبير. وأعلنت مواني بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي"، أن إجمالي حركة السفن اليوم 20 سفينة، حيث استقبل ميناء شرق بورسعيد 3 سفن حاويات وغادر الميناء سفينتين وموجود على الأرصفة 3 سفن.
وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومغادرة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينتين، كماد دخلت الميناء سفينة بضائع عامة وخرجت سفينتين، ويتواجد على الأرصفة سفينتين، ومن المنتظر دخول أخرى، وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء. وفي
وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومغادرة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينتين، كماد دخلت الميناء سفينة بضائع عامة وخرجت سفينتين، ويتواجد على الأرصفة سفينتين، ومن المنتظر دخول أخرى، وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
وفي سياق متصل شهد مرفق معديات محافظة بورسعيد، زحام شديد للسيارات، بسبب الشبورة وسقوط أمطار غزيرة على كافة أحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد، صاحبها رياح متوسطة وانخفاض في درجات الحرارة.
وتكدست مئات السيارات خاصة بمرفق معديات مدينة بورفؤاد، في ظل استياء من المواطنين لعدم الدفع بعدد أكبر من المعديات، ووضع حلول جذرية لتلك الأزمة التي تتكرر خلال فصل الشتاء، في الوقت الذي عزف صيادون عن الصيد نظرا لارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط بمعدل وصل إلى 4 أمتار.
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