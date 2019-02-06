شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: لن تكون هناك حصة دون تدريس..وبدل مالي لمعلمي المناطق النائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، اجتماعُا مع مديري المديريات التعليمية بالمدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر لمناقشة آليات تنفيذ مسابقة التعاقدات المؤقتة لتعيين معلمين بشكل مؤقت لسد العجز في التخصصات المختلفة بالمدارس الحكومية. وأكد «عمر»، اهتمام الوزارة في إحداث التغيير لإصلاح المنظومة التعليمية، وتعديل اللوائح ووضع نظام ثابت لمعالجة المشكلات المترسخة بها.

وأشار إلى ضرورة الانتهاء من حصر المعلمين المنتدبين من إداراتهم إلى الإدارات الأخرى بمحافظاتهم، وخاصة في المحافظات البعيدة والمناطق النائية، وذلك لصرف بدلات مالية، موجهًا بتشكيل لجان بجميع المديريات لتنفيذ قرار ضم المدة.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة آليات تنفيذ المسابقة بعد التحقق من حصر العجز في المدارس والتخصصات المطلوبة بها والتي سيتم الإعلان عنها يوم ٧/٢/٢٠١٩ لإتاحة تسجيل الاشتراك بالمسابقة. وشدد «عمر»، على توفير المعلمين المتخصصين، وعدم ترك حصة بدون تدريس فيها حتى في أقصى وأبعد قرية على حدود مصر، لضمان التعليم الجيد لأبنائنا الطلاب.

وأكد على التزام المديريات بمعايير الاختيار، والشروط الواجب توافرها للمتقدمين لشغلها والتي سيتم الإعلان عنها على موقع الوزارة والمديريات مع التخصصات المطلوبة في كل إدارة تعليمية، ليتاح ملئ استمارة التسجيل إلكترونيًا، وتقديمها للجنة التقديم والفحص بالإدارة التعليمية، والتى بدورها تقوم بإرسالها للمديرية التعليمية لإجراء اختبارات إلكترونية للمؤهلين لذلك، ثم يتم إجراء مقابلات شخصية لاختيار الأكفاء.

وأوضح، أن المعلمين الذين سيتم اختيارهم يتم تدريبهم لمدة أسبوع قبل استلامهم العمل بالمدارس، مشددًا على توحيد كل الإجراءات، وتسريع إجراءات الفحص والاختبارات والمقابلات قبل نهاية شهر فبراير الحالى لاستلام العمل في أسرع وقت.