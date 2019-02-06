شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يبحث مع مسؤولي «كير» دعم المجتمع المدني لمبادرة «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط اجتماعًا مع مسؤولي هيئة كير الدولية بالمحافظة، لبحث مقترحات وبرامج دعم مسيرة المجتمع المدني نحو تحسين الأحوال الإجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المحلية ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد، وصلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومجدي نجيب وكيل مديرية التضامن الإجتماعي، والدكتور حازم فهمي مدير هيئة كير الدولية بمصر، والمهندس عمرو لاشين مدير عمليات الابتكار بهيئة كير، وسيد مصطفى مدير العلاقات الحكومية والخارجية بالهيئة، وكميل ناعوم مشرف مشروع حياة كريمة بأسيوط، وفريق عمل هيئة كير الدولية بأسيوط.

وأكد محافظ أسيوط على دعمه الكامل لتنفيذ المبادرات المجتمعية وعلى رأسها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تهدف لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وتمكين الأسر الفقيرة اقتصاديًا واجتماعيًا وتعليميًا بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، مشيدًا بدور هيئة كير في دعم المرأة المعيلة وتمكين المرأة اقتصاديًا وتنمية بعض المشروعات بالقرى مثل مشروع انتاج البيوجاز بقرى المحافظة ودعم بعض الجمعيات الأهلية لتنفيذ مشروعات صغيرة للمرأة وصغار المزارعين.

واستعرض مدير هيئة كير الدولية بمصر بعض البرامج والمشروعات التي تنفذها الهيئة بمحافظة أسيوط في قطاعي التعليم والجمعيات الأهلية والزراعة منها تمكين 130 منظمة من منظمات المجتمع المدني في تنفيذ مشروعات صغيرة تستهدف التنمية الإجتماعية والإقتصادية وتقديم منح فرعية لتلك الجمعيات وإقامة 60 مشروع ومنحة صغيرة لتحسين الظروف الاقتصادية يتم تنفيذها من خلال جمعيات صغار المزارعين والتعاونيات، مشيرًا إلى أن تلك المبادرات يتم تنظيمها في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتستهدف 200 شاب و15 ألف سيدة و1500 مزارع بمحافظتي أسيوط وبني سويف، فضلًا عن الفئات المستفيدة بشكل غير مباشر ويتم تنفيذها خلال 31 شهرًا بمحافظتي بني سويف وأسيوط بتمويل من الإتحاد الأوربي فضلًا عن برامج تحسين نوعية التعليم للتلاميذ من خلال بيئة مدرسية آمنة وجذابة لتشمل 10 مدارس ابتدائية وتستهدف 5 آلاف طالب من طلاب المرحلة الابتدائية 50 % منهم على الأقل فتيات تتراوح أعمارهم بين 6 – 12 عام.