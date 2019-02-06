شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يوزع أجهزة تعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة بالشلاتين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، الأربعاء، بتوزيع أجهزة تعويضية على ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة الشلاتين، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومى التاسع والأربعين.
وتضمنت الأجهزة ٦ كراسى متحركة، ودراجة بخارية لذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى عدد كبير من «الألحفة» للأسر بمدينة الشلاتين، تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، والتي تستهدف الأسر الأولى بالرعاية. حضر توزيع الأجهزة التعويضية، ياسر بخيت وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.
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