شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 90.6% والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اعتمد اليوم اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسى الأول بنسبة نجاح بلغت 90،67%.
وقال الدكتور ابراهيم التداوي، وكيل وزارة التعليم بالوادى الجديد، إن عدد الطلاب المسجلين لأداء الامتحان 4283 طالبا، حضر منهم الامتحانات 4255 طالبا، موضحا أن إدارة باريس التعليمية هي الأولى من حيث نسبة النجاح والتى بلغت 97،5% يليها إدارة بلاط التعليمية والتى بلغت نسبة النجاح بها 96%.
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