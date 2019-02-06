شكرا لقرائتكم خبر عن السماح لـ4 سجينات بزيارة أزواجهن النزلاء بسجن دمنهور والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
سمح قطاع السجون بسجن دمنهور بزيارة 4 من السجينات لأزواجهن النزلاء بالسجون المختلفة والمقابلة في سجن دمنهور للرجال، بعد الموافقة على الالتماس المقدم منهم بالسماح لهن بالزيارة.
يأتى ذلك فى إطار سياسة وزراة الداخلية فى إعلاء قيم حقوق الإنسان وإعادة تأهيل نزلاء السجون، والعمل على انخراطهم فى المجتمع عقب انقضاء العقوبة، وتحقيق أكبر قدر من الاستقرار النفسى والاجتماعى لهم داخل محبسهم.
وفي إطار حرص قطاع السجون على الاهتمام بأوجه الرعاية الاجتماعية المقدمة لنزلاء السجون، تم نقل السجناء من السجون المختلفة والسماح لهم بزيارة زوجاتهن النزيلات بسجن دمنهور للنساء.
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