شكرا لقرائتكم خبر عن موجة جديدة من الطقس السيئ تضرب المحافظات (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت المحافظات موجة من الطقس السيئ، الأربعاء، وسقطت الأمطار على معظم المدن والمراكز، وتسببت في إرباك الحركة على الطرق، وتم الدفع بسيارات ومعدات الأجهزة المحلية لشفط تجمعات المياه، كما تسببت الأمطار في قطع التيار الكهربائى عن عدد من المناطق.

في القليوبية، تعرضت المحافظة لموجة من الأمطار الغزيرة وشهدت الطرق الرئيسية حالة من الارتباك الشديد في المرور خاصة الطريق الزراعى بسبب تكدس السيارات وتجمع المياه في مطالع ومنازل الكباري ما أثر على الحركة. وتسببت الأمطار في انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق وتم رفع حالة الطوارئ القصوى في أرجاء المحافظة.

وشدد المحافظ، الدكتور علاء مرزوق، على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع المدن والأحياء لمواجهة تجمع مياه بالتنسيق بين المراكز والمدن والأحياء وشركة المياه والصرف الصحي والمرور والحماية المدنية والإسعاف والصحة.

وفي الدقهلية، شهدت المحافظة أمطارا غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد على كافة أنحاء المحافظة، مما تسبب في غرق الشوارع بالمياه وانتشار برك الماء والطين بالشوارع الرئيسية، والقرى.

وفي الشرقية، شهدت قرى ومدن المحافظة حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والطقس البارد وتكاثف للسحب المنخفضة وسقوط أمطار متوسطة، وأعلنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة استعدادها لمواجهة سقوط الأمطار من خلال توفير سيارات تعمل على شفط المياه حال تراكمها في الشوارع من خلال غرفة طوارئ بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع جميع المدن والأحياء لمواجهة أي حدث طارئ والتعامل معه.

ووجه المحافظ الدكتور ممدوح غراب رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية بتكثيف أعمال سحب مياه الأمطار وإزالة آثاره من الشوارع والميادين الرئيسية بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وفي الغربية، تعرضت مراكز ومدن المحافظة، لسقوط أمطار متوسطة ووجه اللواء فتحى عبدالغنى سكرتير عام المحافظة، برفع حالة الطوارئ بجميع مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية والقطاعات الخدمية، وشفط المياه الموجودة في الشوارع أولا بأول، بالاشتراك مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وفي البحيرة، شهدت المحافظة طقسًا باردًا ورياحًا صاحبها توقف حركة الصيد في البحر المتوسط بسبب سوء الأحوال الجوية، وشهدت مراكز رشيد وإدكو وكفر الدوار سقوط أمطار.

وقرر المحافظ اللواء هشام آمنة رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار، وشدد على مسؤولى قطاعات الرى والصرف وشركتى المياه والكهرباء اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

وفي كفرالشيخ، شهدت مدن وقرى المحافظة أمطارا متوسطة، وقال المهندس محمد عبدالله، مديرعام إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، إن المحافظ الدكتور إسماعيل طه أعلن حالة الطوارئ تحسبًا للتقلبات الجوية، وكلف رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع شركة المياه سحب مياه الأمطار أولا بأول.

وأضاف أن ميناء الصيد ببرج البرلس يعمل بصورة عادية كذلك حركة الصيد بالبحر المتوسط وبحيرة البرلس لعدم وجود عواصف أو رياح أو ارتفاع أمواج في البحر المتوسط.

وفي بورسعيد، شهدت المحافظة سقوط أمطار خفيفة بصورة متواصلة امتدت لساعات، فيما أكدت الهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس أن العمل مستمر في ميناءي بورسعيد الشرقي والغربي ولم يتأثر بحالة الطقس، كما استمر انتظام حركة الملاحة في قناة السويس.

وفي السويس، أغرقت مياه الأمطار عددا من شوارع المحافظة، فيما انتظمت حركة موانئ البحر الأحمر دون أن تؤثر حالة الطقس على حركة الملاحة بجميع الموانئ

وأعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء نظرًا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح، تم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ.

وفي شمال سيناء، شهدت مدن المحافظة سقوط أمطار متوسطة، وانخفاضا في درجات الحرارة وانتشرت برك المياه بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة ومداخل ومخارج كباري العريش، وتم قطع التيار الكهربي عن عدد من المناطق.

وقرر المحافظ اللواء محمد عبدالفضيل شوشة رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية التي تشهدها مختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الساعات الماضية. وأكد المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات ومجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة في مواجهة الظروف الجوية.

وفي جنوب سيناء، تعرضت مدن طور سيناء ونويبع وسانت كاترين لأمطار خفيفة لم تصل لدرجة السيول وتجمعت الامطار في البحيرات والسدود ولم تؤدِ لغلق الطرق، وقال يوسف محمد أحمد، مدير مركز عمليات المحافظة إن جميع الموانئ والطرق مفتوحة وتسير الأنشطة السياحية بشكل طبيعي.

وفي الأقصر، تسبب سوء الأحوال الجوية وانخفاض مستوى الرؤية، بسبب الغيوم والشبورة الكثيفة، في توقف حركتي الوصول والسفر بمطار الأقصر الدولى، فيما استمرت حركة الأفواج السياحية التي تزور المعابد والمقابر الفرعونية بشكل طبيعى في شرق وغرب المدينة، كما تسبب في إلغاء رحلات البالون الطائر والتى كان مقررا إقلاعها من مطار البالون غرب الاقصر بعد صدور أوامر من مطار الأقصر الدولى بصعوبة التحليق في الجو، حرصا على سلامة السائحين الراغبين في الإقلاع.

وأعلن محسن الشامي، مدير مركز العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، عن استمرار رفع حالة الاستعداد بالمحافظة لسوء الأحوال الجوية.

وفي البحر الأحمر، تعرضت مدينة الغردقة لهطول أمطار خفيفة، وأعلنت المحافظة رفع حالة الطوارئ إلى درجة الاستعداد القصوى، تحسبًا لزيادة هطول الأمطار، ولم تتأثر حركة الملاحة البحرية بسقوط الأمطار داخل ميناءى سفاجا والغردقة، وحركة الصيد.

وخلت شواطئ القرى السياحية بالغردقة من روادها من السائحين نزلائها بسبب سوء الأحوال الجوية وانخفاض درجة الحرارة وتساقط الأمطار واتجه السائحون للخروج من القرى السياحية للشوارع لممارسة المشي والتسوق من البازارات السياحية، وانخفضت أعداد السائحين الذين اتجهوا للقيام برحلات بحرية على متن اللنشات السياحية لزيارة الجزر البحرية وممارسة الغطس.

وفي الجيزة، تعرضت مدينة 6 أكتوبروأوسيم، وأبورواش والطريق الصحراوى وطريق الواحات لأمطار غزيرة تخللها حدوث برق ورعد.

وتسبب هطول الأمطار بكثافة في حدوث العديد من الاختناقات المرورية، وبطء حركة السيارات أمام مدينة الإنتاج الإعلامى والفيوم، فيما شهد الطريق الدائرى عطل 7 سيارات على طريق الدائرى فضلا عن تصادم بين 3 سيارات على طريق المحور، كما أدى سقوط الأمطار إلى قطع التيار الكهربائى عن بعض الأحياء ومنها أحياء العاشر، الحادى عشر، والسكرية، ومساكن أبوالوفا.

وفي المنيا، شهدت معظم قرى ومدن المحافظة سقوط أمطار على فترات متقطعة، ما تسبب في غرق الشوارع وإعاقة حركة السيارات وتدخلت سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحى لإزالة تراكمات المياه.

ونشرت فرق الإدارة العامة للمرور فرق بالطرق الإقليمية والسريعة للحد من السرعات وعدم وقوع حوادث وتعرض المواطنين للخطر، وأعلنت غرفة العمليات بديوان عام المحافظة، حاله الطوارئ بالمناطق الخطرة والبالغ عددها 32 منطقة شرق النيل.

وفي قنا، تعرضت المحافظة لأمطار متوسطة مع ارتفاع الشبورة في الجو ورياح خفيفة، فيما أعلنت المحافظة رفع الاستعدادات القصوى تحسبًا لسقوط أمطار غزيرة أو سيول ولمواجهة الطقس السيئ.

وقال المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان إنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى بالمحافظة، مشددًا على تفعيل غرف العمليات بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية تعمل على مدار 24 ساعة يوميا لتلقي أي بلاغات وتم ربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بمركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة.