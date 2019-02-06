شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والي توقع بروتوكلات تعاون لتطوير مستوى الرعاية المقدمة بدور الحضانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى غداً توقيع بروتوكول تعاون الوزارة وجمعية خير وبركة لتطوير حضانات الأسمرات بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار الدور المجتمعي لوزارة التضامن الاجتماعي في رفع مستوى الرعاية المقدمة بدور الحضانات من سن يوم- 4 سنوات والعمل على التوسع في نطاق تغطية الخدمة ومد مظلة خدمات الطفولة المبكرة بمختلف أنواعها إلى مختلف المناطق الجغرافية كما يأتى في إطار خبرة جمعية «خير وبركة» المتميزة في تصميم وتنفيذ برامج تطوير ودعم الطفولة المبكرة في المناطق الحضرية العشوائية والشعبية

وصرحت غادة والي أن الوزارة ستقوم بتأثيث وتجهيز عدد 6 حضانات بالأسمرات بمحافظة القاهرة وتوفير المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ اسناد الحضانات من موازنة برنامج تنمية الطفولة المبكرة التابع للوزارة،كما ستطبق التضامن محور جودة الحضانات من خلال معايير الجودة والمنهج التربوي الموحد من سن يوم إلى 4 سنوات، ووفقاً للبروتوكول ستعمل الوزارة على التشبيك مع الهيئات والكيانات المهتمة بمرحلة الطفولة المبكرة والإشراف على تدريب الميسرات على معايير الجودة والمنهج التربوي الموحد، بالإضافة إلى إتاحة البرامج التدريبية الخاصة بمرحلة الطفولة المبكرة للجمعية والتي تم إنتاجها بمساعدة الوزارة

وأوضحت والي أن الجمعية ستقوم بتوفيرالجهاز الإداري الذي يقوم بالعمل بالحضانات وتجهيز الحضانات بالأدوات والمعدات والألعاب التعليمية، ويستمر البروتوكول لمدة عامين

كما توقع والى أيضاً بروتكول تعاون مع جمعية «شباب القاهرة الجديدة للتنمية» لتأثيث وتجهيز حضانة «المحروسة» بمدينة النهضة بمجمع المحروسة السكنى، ووفقاً لما ذكرته والي فأن الوزارة ستقوم بتوفير المخصصات المالية اللازمة من موازنة برنامج تنمية الطفولة المبكرة، والإشراف على تدريب الميسرات على معايير الجودة والمنهج التربوي الموحد.

وذكرت «غادة» أنه وفقاً للبروتوكول الموقع ستقوم الجمعية بتحسين المناخ الداعم لبيئة التعلم داخل الحضانة المسندة ورفع الوعي بأهمية التعليم قبل المدرسي وبناء قدرات عدد 14 ميسرة وعاملين بالحضانات المسندة مع التأكد من وجود «سياسة حماية الطفل» معلنة ومطبقة في الحضانات المنزلية والجمعيات الشريكة، وتدريب القائمين على الحضانات بها، ويستمر البروتوكول لمدة عامين.