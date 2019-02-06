شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 75,02% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018/2019 بنسبة نجاح بلغت 75,02 %، بحضور الأستاذ محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

وقال «سعد» إن إجمالى عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الأول لهذا العام بلغ 51912 طالبا وطالبة، حضر منهم 51722 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 38802 طالب وطالبة بنسبة نجاح بلغت 75,02%، كما بلغت نسبة النجاح فى الشهادة الإعدادية المهنية للفصل الدراسي الأول 78%، وبلغت نسبة النجاح فى مدارس الأمل للصم وضعاف السمع 80%، وفى الصف الثالث الإعدادى للمكفوفين بلغت نسبة النجاح 80%.

وأشار محافظ الفيوم إلى أن 182 طالبا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية فى نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية لهذا العام، مؤكداً أن الدولة تولى المنظومة التعليمية اهتماماً كبيراً باعتبار أن التعلم أساس تقدم الشعوب وعمودها الفقري، مشيراً إلى أهمية المتابعة المستمرة وزيادة التحصيل الدراسي ومواصلة النجاح والتفوق للمساهمة فى البناء والتنمية.