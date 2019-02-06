شكرا لقرائتكم خبر عن صرف الجيزة: غرفة طوارئ مستمرة والدفع بـ40 شفاط للسيطرة على مياه الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس منصور بدوي رئيس مجلس إدارة شركه الجيزه لمياه الشرب والصرف الصحي، انعقاد غرفة الطوارئ المركزية منذ الأمس وتم نشر المعدات على المحاور والطرق الرئيسية وجوار الإنفاق للتعامل مع الأمطار بشكل فورى.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، لـ"”الخليج 365”، أنه تم رصد عده تجمعات لمياه الامطار، وتم التعامل معها بطريق إسكندرية الصحراوي والواحات وأمام منطقه التجنيد وأسفل الدائري ومناطق اخرى، ولازالت حالة الطوارئ مستمرة حتى إشعار آخر من الأرصاد.

وأشار الى انه تم الدفع ب 40 شفاط للسيطرة على تجمعات المياه بالمناطق المذكورة، وانه هذه المعدات تتمركز بالمناق التى تتجمع بها المياه مثل الأنفاق ومطالع ومنازل الكبارى.