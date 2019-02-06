"كانت بتتحرش بيا"| إحالة سائق بتهمة اغتصاب ابنته بكرداسة للمحاكمة العاجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أحالت نيابة كرداسة ومركز إمبابة، اليوم الأربعاء، سائق إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه باغتصاب طفلته لمدة 6 أشهر، ومعاشرتها معاشرة الأزواج بعد تهديدها بالإيذاء لعدم الإفصاح عن الأمر.

أعد أمر الإحالة إسلام شاكر، وكيل أول نيابة كرداسة ومركز إمبابة، بعد انتهاء التحقيقات التي تضمنت أقوال الطفلة المجني عليها وشقيقتها التي كشفت عن الواقعة، والأب المتهم واعترافه بارتكاب الجريمة، بالإضافة إلى تقرير الطب الشرعي، وتحريات الأجهزة الأمنية وأقوال الضابط مجري التحريات.

وكشفت التحقيقات بإشراف المستشار وليد سراج، المحامي العام الأول لنيابات كرداسة، أن فتاة تبلغ من العمر 18 عامًا، توجهت إلى مركز الشرطة، وأبلغت بقيام والدها باغتصاب شقيقتها الصغرى 14 عامًا، وأدلت الطفلة المجني عليها بأقوالها أمام النيابة العامة، وأفادت أنه قام منذ 6 أشهر باغتصابها وإجبارها على معاشرته جنسيا.

وأضافت التحقيقات أن المجني عليها قالت إن والدها عاشرها عدة مرات خلال 6 أشهر كاملة معاشرة الأزواج، وهددها بسلاح أبيض "سكين"، لإرهابها وعدم إخبارها أحد بما تتعرض له، وكشفت التحقيقات أن والدي الطفلة منفصلين منذ 10 سنوات، وعندما تزوجت والدتها، أقامت وشقيقتها الكبرى برفقة والدهما الذي قام باغتصابها.

وألقت قوات الأمن بالجيزة، القبض على المتهم، الذي يعمل سائق "توكتوك "، 45 سنة، وتم إحالته إلى النيابة العامة، وإجراء التحقيق معه ووجهت له تهمة الاغتصاب، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، وقررت عرضه وابنته المجني عليها على الطب الشرعي لتوقيع الكشف عليها، وبيان مدى تعرضها للاعتداء الجنسي من عدمه.

وقال المتهم في أقواله أمام النيابة، إنه قام بالتعدي جنسيًا على ابنته الصغرى منذ قرابة 6 أشهر، مشيرًا إلى أنه انفصل عن والدتها منذ 10 سنوات، وقام بتربية ابنتيه معه حتى بلغت الكبرى 18 عامًا، والصغرى 14 عامًا، وأن الابنة الصغرى كانت ترتدي ملابس شفافة، وقصيرة مرددًا: "أغرتني واثارتني".

وأضاف المتهم أنه قام باغتصاب طفلته 4 مرات، وبمواجهة النيابة المجني عليها بأقوال والدها، قررت أنه اغتصبها مرات كثيرة طوال الأشهر الستة قائلة: "مش 4 مرات بس دول كتير وكان بيهددني بسكينة عشان متكلمش، وأقول لحد اللي بيحصل"، فيما أضاف المتهم أن تصرفات ابنته دفعته لارتكاب جريمته قائلا: "كانت بتتحرش بيا".