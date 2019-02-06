"زمالة المعلمين" تدرس زيادة الميزة التأمينية إلى 23 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

استعرض مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية "صندوق الزمالة"، الدراسة الاكتوارية المعدة من قبل الدكتور أحمد محرم، الخبير الاكتواري، والخاصة بالطلب المقدم من مجلس إدارة الصندوق بزيادة الميزة التأمينية للأعضاء من 20 ألف جنية إلى 23 ألف جنية.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الأربعاء، ناقش مجلس الإدارة خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الصندوق بالجزيرة ، برئاسة خلف الزناتي رئيس مجلس الإدارة، الميزانية وحساب الإيرادات والمصرفات والقوائم المالية الخاصة بالصندوق عن العام المنتهي في 31 /12 /2018.

كما ناقش المجلس التقرير السنوي عن نشاط الصندوق خلال العام الماضي 2018 ، المقدم من مدير الصندوق، ووجه أعضاء مجلس الإدارة الشكر لمدير الصندوق وجميع العاملين على ما بذلوه من جهد.