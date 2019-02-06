تبدأ غدًا.. تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة للتعاقد المؤقت مع "التعليم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

تعلن مديريات التربية والتعليم، اعتبارًا من الخميس، عن حاجتها لشغل وظائف التعليم؛ لسد العجز من خلال الإدارات التعليمية، عن طريق التعاقد المؤقت، حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2018/2019، في ضوء احتياج الإدارات التعليمية.

ويبدأ التقديم اعتبارًا من غد الخميس الموافق 7 فبراير 2019، ويمكن للراغبين التقدم وفقًا للشروط التالية:

1. أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل تربوي مناسب، أو على مؤهل عال بالإضافة إلي دبلوم تربوي للوظيفة المتقدم لها.

2. أن يكون المتقدم من غير شاغلي الوظائف الحكومية"تعيين/تعاقد"

3. ألا يكون المتقدم قريبًا لأي من شاغلي الوظائف القيادية أو الإشرافية بالمديرية أو الإدارة التعليمية، حتى درجة القرابة الثانية نسبًا أو مصاهرة.

4. أن يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السمعة.

5. ألا يكون المتقدم قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يرد إليه اعتباره.

6. أن يكون المتقدم للتعاقد من المقيمين في نطاق الإدارة التعليمية المتقدم لشغل وظيفة بها مدة سنة علي الأقل سابقة لتاريخ الإعلان.

7. أن يجتاز المقابلة الشخصية.

8. مدة العقد بتنتهى بنهاية العام الدراسي الحالي 2018/2019.

وبالنسبة للمستندات المطلوبة للتقدم:

1- أصل المؤهل الدراسي + صورة منه.

2- المؤهلات الأعلي في حالة الحصول عليها"ماجستير/دكتوراه.

3- شهادة ميلاد مميكنة.

4- صورة البطاقة المدنية سارية حتى 12/2019.

5- قيد عائلي للوالد حتى الدرجة الرابعة.

6- صحيفة حالة جنائية حديثة.

7- عدد "2" صورة شخصية.

8- الموقف من التجنيد للذكور والخدمة العامة للإناث.

9- ما يثبت إقامة المتقدم للتعاقد في نطاق الإدارة التعليمية المتقدم لشغل وظيفة بها مدة سنة على الأقل سابقة من تاريخ الإعلان.

مع العلم بأن التقدم يبدأ إلكترونيًا عن طريق الرابط: http://tempcontract.emis.gov.eg

وتقدم المستندات الورقية المشار إليها، وصورة استمارة التقدم الإلكترونية، للإدارة التعليمية، في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الإعلان، على أن يجري تحديد موعد المقابلة الشخصية والاختبارات بعد انتهاء الإعلان على الرابط إلكترونيًا.​