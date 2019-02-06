مصر | تجديد حبس متهمين من أولتراس أهلاوي في أحداث مباراة حوريا الغيني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس متهمين من أولتراس أهلاوي في أحداث مباراة حوريا الغيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس اثنين من أعضاء ألتراس الأهلي 15 يوما علي خلفية التحقيقات في أحداث الشغب التي وقعت أثناء مباراة الأهلي وحوريا الغيني بالبطولة الأفريقية باستاد السلام.

والمتهمان هم، أدهم جابر، وعمر رضا، في القضية رقم 1408 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا يواجهان اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية (الأولتراس) والإدلاء ببيانات تحريضية عن طريق الهتافات العدائية ضد مؤسسات الدولة.

وألقت أجهزة الأمن القبض عليهما عقب انتهاء المباراة، حيث قام عدد من الألتراس بالدخول إلى استاد السلام لحضور مباراة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، بالمخالفة للأعداد التي حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم، وقاموا بترديد هتافات تحريضية ضد الدولة.

مكافحة فساد" و"عوائد مالية".. جهود "الرقابة الإدارية" خلال شهر يناير 2019

نجحت هيئة الرقابة الإدارية خلال شهر يناير ٢٠١٩ في الكشف عن العديد من المخالفات وتحقيق عوائد مالية للدولة، ومكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات الوقائية المانعة له، وتلبية مطالب قطاعات الدولة والمواطنين.

في مجال ضبط القضايا الجنائية :

تمكنت الهيئة من تنفيذ عدد (٤٢) قضية جنائية مباشرة وعدد (٥) قضايا محولة بواسطة المسئولين في الدولة وتم عرض من خلالهم عدد (١٢٤) متهم على النيابات المختلفة، بالإضافة إلى مواجهة انحراف عدد (١٤١) موظفا عاماً.

وتم ضبط مهندس مشروعات بإحدى جمعيات الإسكان بالسويس لحصوله على مبلغ (١٠٠) ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب إحدى شركات التوريدات نظير قيامه بإنهاء إجراءات تخصيص قطعتي أرض بطريق السويس / العين السخنة.

وكما تم ضبط محام حر ومستشار قانوني بإحدى الجمعيات التعاونية بكفر الشيخ تحصلا على مبلغ (١٢٥) ألف جنية على سبيل الرشوة من احدى السيدات مقابل نهو إجراءات إصدار عقد ملكية قطعة أرض من الجمعية لصالحها بدون وجه حق.

وضبط أيضا محاسب بإحدى شركات توزيع الكهرباء بمدن القناة لحصوله على مبلغ (١٠٠) ألف جنية على سبيل الرشوة من مدير كافيتريا مقابل عدم تحرير محضر سرقة تيار كهربائي وتسليمه العداد الخاصة بالكافيتريا والذي سبق وان تم رفعه.

وكما تم ضبط مساعد رئيس حي العمرانية وفني بالإدارة العامة لشبكات الهرم بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وآخرين لحصولهم على مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة من بعض المقاولين نظير التغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات الموجودة بعقارين يتم بنائهما بنطاق الحي وإنهاء إجراءات توصيل الكهرباء لهما.

وضبط مهندس بشركة النيل العامة لإنشاء الطرق ومدير تنفيذ بمشروع ازدواج طريق ٦أكتوبر/الواحات لحصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من العديد من المقاولين مقابل استلام الأعمال المسندة من شركة النيل وكذا تسهيل إجراءات صرف المستخلصات.