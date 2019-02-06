أخبار مصر | "والي": اختتام فعاليات معرض "ديارنا" بمبيعات تخطت الـ5 ملايين جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "والي": اختتام فعاليات معرض "ديارنا" بمبيعات تخطت الـ5 ملايين جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت مساء أمس فعاليات المعرض ديارنا 2019 والذي اقامته الوزارة بأرض المعارض بمبنى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ووجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر للجمهور المصري الذي شارك بكل اهتمام في فعاليات المعرض حيث شهدت الدورة الحالية للمعرض اقبالا كثيفا على المنتجات اليدوية والتراثية والمعروضات المتنوعة من مفروشات واعمال الصدف والاكسسوار والكليم.

وأشارت والي أن مبيعات معرض ديارنا في ختام فعالياته قد قاربت على 5 مليون و115 ألف جنيه وذلك منذ افتتاحه يوم 21 يناير وقدر عدد الزائرين 17 ألف و500 زائر.

وكانت أكثر المنتجات التي لاقت إقبالا من الجمهور هي المفروشات والإكسسوارات والسجاد، فضلا عن منتجات اسوان من اكسسوارات واعمال الخوص والتوابل كما كانت اسوان ضيف شرف المعرض لهذا العام حيث تم تخصيص مساحة متميزة لها باعتبارها عاصمة افريقيا لعام 2019.

وأقيم المعرض هذا العام على مساحة 5000 متر مربع وضم منتجات 500 عارض وعارضة منهم 23 جمعية اسر منتجة و51 جمعية تنمية والجمعية التعاونية للملابس الجاهزة وعارضين تابعين لبنك الإسكندرية بالإضافة الى بعض المستفيدين من قروض جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

كما شهدت فعاليات المعرض التي استمرت لمدة 14 يوم منذ 21 يناير وحتى 5 فبراير عدداً من الأنشطة المختلفة والمتنوعة التي تقام لأول مرة منها العروض الفلكلورية والعروض الحية لتصنيع المنتجات اليدوية كالسجاد والفضة والجلود بالإضافة الى تخصيص منطقة خاصة بالأطفال ومنطقة للمأكولات المصرية المتميزة .

واحتفى المعرض فى دورته الحالية بمحافظة أسوان كضيف شرف حيث تم افراد مساحة متميزة لمنتجات المحافظة بأعتبارها عاصمة افريقيا لعام 2019، حيث حملت المعروضات التراث الاسوانى المتميز من اشغال الخوص والاكسوارات والتوابل واشغال الجلود ذات الخامات المتميزة.

وشهد المعرض على مدى 14 يوما إقبالا جماهيريا واسعا حيث بلغ عدد الزوار حتى مساء الأحد 3 من فبراير 16 ألف زائرا وقد بلغ إجمالي مبيعات المعرض منذ افتتاحه في ٢١ من يناير الماضي وحتى مساء الأحد الماضي نحو 4 ملايين و400 ألف جنيه.

كما شهدت فعاليات المعرض تنظيم العديد من الانشطة التى تقام لاول مره منها العروض الفولكلورية و العروض الحية لتصنيع المنتجات اليديوية كالسجاد والفضة والجلود وغيرها اضافة الى منطقة مخصصة للاطفال للتسهيل على الزوار اصطحاب اطفالهم كما يتضمن المعرض منطقة للمأكولات المصرية التى تعبر عن البيئات المصرية المختلفه فضلا عن كون المعرض لاول مره صديق للبيئة وقد تم تنظيم 8 محاضرات تدريبية بالمعرض ناقشت سبل تمكين المرأة في المناطق الفقيرة وسبل التمويل متناهي الصغروورش تعليمية للحرف والمشغولات اليدوية.

وقد شهدت ندوة الفنانة عزة فهمي رائدة تصميم الحلي في العالم العربي والتى استضافها المعرض يوم السبت الماضي ٢ فبرايراقبالا كبيرا وتعد فهمى من المصممين العرب الذين تركوا بصمة على التراث المعاصر واصبحت من اشهر المصممين وهى مصممة و باحثة ومصنعة ورائدة اعمال في مجال التنمية والتعليم التقني.

كما شهد المعرض على مدى ايامه زيارات لعدد من كبار الشخصيات الدولية منهم السيدة راندا بري حرم رئيس مجلس النواب اللبناني وحرم سفير لبنان بالقاهرة وسفير دولة بيرو وحرمه بالاضافة الى عدد من الشخصيات المحلية منهم الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والدكتور هشام فرحات وزير النقل والسفير الاسبانى بمصر.

وكانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى قد اعلنت اعتبار عام 2019 عام دعم الحرف اليدوية والتراثية والتقليدية من خلال استيراتيجية تسويقية وتدريبية وتمويلية.

وكانت والى قد أعلنت أن عام 2019 هو عام دعم الحرف اليدوية والتراثية والتقليدية من خلال استراتيجية تسويقية وتدريبية وتمويلية لتحقيق معدلات نمو وانتشار لهذه الحرف والحفاظ عليها.

وكانت أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن المعرض يحظى بإقبال كبير من الزوار وحقق إجمالي مبيعات بلغت نحو ٢٥٨٢٠٩٦ جنيه في أسبوعه الاول، في متابعة لحركة الإقبال على معرض ديارنا ٢٠١٩، بمدينه نصر بالقاهرة.

وأضافت والي أن عدد زوار المعرض بلغ نحو ٥٠٠٠ زائر، مشيرة الى أن أكثر المنتجات التي تلقى إقبالا من الجمهور هي المفروشات بجميع انواعهاوالمأكولات مثل المخبوزات والفطير والعسل والكعك ويذكر ان عدد زائري المعرض الذين شاركو في حملة ١٠٠ مليون صحة التي اطلقها السيد رئيس الجمهورية للكشف عن فيرس سي قد بلغوا ٦٧٤ زائر .

ويعد المعرض الأكبر والأضخم من حيث عدد العارضين ومساحات العرض، ويبلغ عدد العارضين 500 عارض وعارضة على مساحة 5 آلاف متر مربع.