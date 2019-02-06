أخبار مصر | "الصحة" تتابع تداعيات الاعتداء على طبيب المسالك البولية بمستشفى التحرير العام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة" تتابع تداعيات الاعتداء على طبيب المسالك البولية بمستشفى التحرير العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كما تحركت وزارة الصحة فور علمها بالواقعة وقامت بالتواصل مع مديرية الصحة والسكان بالجيزة للتأكد من أن كافة الإجراءات القانونية قد تم إتخاذها بإسم المستشفى.
يذكر ان وقعت حادثة الإعتداء أمس حينما قام المواطن أنور عبد الرازق بإلقاء كوب من الشاى الساخن فى وجه الدكتور محمد عبد الحميد أثناء تأدية عمله بالمستشفى، وتضامنت المستشفى مع الطبيب وحررت مذكرة بالواقعة فى قسم إمبابة وتم تحويل المتهم للنيابة المسائية.
كما تواصل مكتب وزيرة الصحة والسكان مع الطبيب المعتدى عليه بتوجيهات مباشرة من الوزيرة وتم التأكد منه شخصيًا على إتخاذ كافة الإجراءات على الوجه الأمثل وأكدت الوزارة أنها تولى اهتمامًا كبيرًا بمثل هذه الوقائع.
وتهيب النقابة بالأطباء بإتباع الإجراءات القانونية السليمة عند التعرض لإعتداء أثناء تأدية عملهم وهى كالآتى: البقاء بالمستشفى وعدم مغادرتها لأى سبب والإتصال بنقيب الأطباء فى المحافظة أو أحد أعضاء المجلس، وإرسال شكوى على الخط الساخن للجنة الشكاوى بالنقابة على رقم 01095111247 واتس اب - وعمل مذكرة من المستشفى بتفاصيل الواقعة لتوضيح أن الطبيب كان على رأس العمل أثناء الاعتداء وترفق مع المحضر الرسمى - فى حالة تحرير محضر يكون باسم المستشفى التى حدثت بها الواقعة، ويتم تحريره باسم مدير المستشفى او من ينوب عنه وتهيب أيضا النقابة العامة للأطباء بوزارة الصحة ولجنة الصحة بمجلس النواب سرعة إصدار تشريع يغلظ عقوبة الإعتداء على المستشفيات والطواقم الطبية العاملة بها.
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