أخبار مصر | "منظور": نثق في قدرات الرئيس السيسي على إدارة ملف القروض والمنح الخارجية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "منظور": نثق في قدرات الرئيس السيسي على إدارة ملف القروض والمنح الخارجية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن إعلان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، صرح بأن هناك توجيهات رئاسية بشأن متابعة ملف القروض والمنح الخارجية يعكس مدى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذا الملف، مُعربًا عن ثقته الكاملة في قدرة الرئيس على إدارة ملف القروض والمنح الخارجية أفضل إدارة.

وأضاف "منظور"، أن المؤشرات الاقتصادية بالموازنة العامة للعام المالي الحالي والموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 20192020 تتحسن بشكل ملحوظ، مُشيدًا بخطة الدولة بكافة مؤسساتها والتي ساهمت في انخفاض العجز الكلي للموازنة، مُذكرًا أن الموازنة العامة بدأت تحقيق فائض بداية من العام المالي 20172018، حيث حققت وفق الحساب الختامي للسنة المالية السابقة 4 مليارات جنيه تزامنًا مع ما حققته الموازنة العامة فائض في النصف الأول من العام المالي الحالي 20182019 اقترب من 21 مليار جنيه.

كما أكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن فوائد الديون بلغت 541 مليار جنيه و246 مليار جنيه أقساط الدين عن العام المالي 2018-2019، وهو ما يمثل عبء على الموازنة العامة مما جعل الرئيس عبدالفتاح السيسي يوجه تعليمات صارمة للحكومة من بين الحين والآخر بتبني خطط إستراتيجية اقتصادية مُحكمة لحل تلك الأزمة بأسرع وقت مُمكن.