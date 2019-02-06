10 آلاف فرصة عمل.. الانتهاء من المنطقة النسيجية 2020

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أعلن المهندس محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أنه سيجرى الانتهاء من الإنشاءات الخاصة بالمنطقة الحرة النسيجية بمحافظة المنيا نهاية عام 2020، ومن المنتظر أن يبدأ العمل بها مطلع 2021، باستثمارات تقدر بمليار ونصف المليار دولار، لتوفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للمنطقة الحرة برئاسة اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، وبحضور كل من المهندس محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والمهندس معتصم راشد أمين عام اتحاد المستثمرين بمصر، والمهندس محمود سعد مدير المنطقة الصناعية بالمنيا، وعدد من الجهات المعنية.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للتنمية والاستثمار، أن المناطق الصناعية بمحافظة المنيا سيشملها القرار الجمهوري بتخصيص الأرض لها بالمجان، وكذلك الحصول على بعض الحوافز الاستثمارية من بينها الإعفاء الضريبي بنسبة 50%، مشيرا إلى أن الفترة القادمة سيبدأ العمل في ترفيق المنطقة الحرة بتكلفة تتجاوز 200 مليون جنيه "مياه
وأضاف رئيس الهيئة العامة للتنمية والاستثمار، أن المناطق الصناعية بمحافظة المنيا سيشملها القرار الجمهوري بتخصيص الأرض لها بالمجان، وكذلك الحصول على بعض الحوافز الاستثمارية من بينها الإعفاء الضريبي بنسبة 50%، مشيرا إلى أن الفترة القادمة سيبدأ العمل في ترفيق المنطقة الحرة بتكلفة تتجاوز 200 مليون جنيه "مياه - كهرباء غاز طبيعي - صرف صحي".
وقال محافظ المنيا، إن المنطقة النسيجية الحرة ستكون هي أول منطقة حرة عامة على مستوى مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتخصص في صناعات معينة، وستساهم في زيادة فرص النمو خلال من خلال وضع المحافظة على الخريطة الاستثمارية وإعادة التوزيع في الفرص الاستثماري.
وقرر المحافظ خلال الاجتماع، تشكيل لجنة لمنطقة غرب العدوة لإعداد تقرير مفصل بشأنها.
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