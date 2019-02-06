انت الان تتابع 10 آلاف فرصة عمل.. الانتهاء من المنطقة النسيجية 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن المهندس محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أنه سيجرى الانتهاء من الإنشاءات الخاصة بالمنطقة الحرة النسيجية بمحافظة المنيا نهاية عام 2020، ومن المنتظر أن يبدأ العمل بها مطلع 2021، باستثمارات تقدر بمليار ونصف المليار دولار، لتوفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للمنطقة الحرة برئاسة اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، وبحضور كل من المهندس محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والمهندس معتصم راشد أمين عام اتحاد المستثمرين بمصر، والمهندس محمود سعد مدير المنطقة الصناعية بالمنيا، وعدد من الجهات المعنية.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للتنمية والاستثمار، أن المناطق الصناعية بمحافظة المنيا سيشملها القرار الجمهوري بتخصيص الأرض لها بالمجان، وكذلك الحصول على بعض الحوافز الاستثمارية من بينها الإعفاء الضريبي بنسبة 50%، مشيرا إلى أن الفترة القادمة سيبدأ العمل في ترفيق المنطقة الحرة بتكلفة تتجاوز 200 مليون جنيه "مياه