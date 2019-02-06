انت الان تتابع إلغاء مادتين واستبدال 12.. تقرير لجنة تعديل الدستور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أرسلت الأمانة العامة لمجلس النواب، أمس الثلاثاء، تقرير اللجنة العامة حول التعديلات الدستورية لكافة أعضاء البرلمان، وهو التقرير الذي وافق عليه أمس أكثر من ثلثي أعضاء اللجنة، ومن المنتظر مناقشته في جلسة عامة لاحقة، إذ قالت اللجنة في تقريرها إنها ترى أن طلب التعديل يأتي كاستجابة للأسباب الواقعية والقانونية التي تدفع في اتجاه مراجعة بعض أحكام الدستور، بهدف تبني عددا من الاصلاحات في تنظيم سلطات الحكم، حيث كان التعديل أحد المطالب الأساسية لثورة 30 يونيو.
وبرر التقرير تعديل المادة 140 الخاصة بمدة الرئاسة، بأن مقدموا المقترحات أوضحوا أن التعديل يستهدف زيادة مدة تولي رئيس الجمهورية، لتصبح 6 سنوات بدلًا من 4 سنوات التي أظهر الواقع العملي «قصرها الشديد»، مضيفًا: «مع استحداث مادة انتقالية بسريان هذا الحكم على الرئيس الحالي، وتعديل ما يلزم
وبرر التقرير تعديل المادة 140 الخاصة بمدة الرئاسة، بأن مقدموا المقترحات أوضحوا أن التعديل يستهدف زيادة مدة تولي رئيس الجمهورية، لتصبح 6 سنوات بدلًا من 4 سنوات التي أظهر الواقع العملي «قصرها الشديد»، مضيفًا: «مع استحداث مادة انتقالية بسريان هذا الحكم على الرئيس الحالي، وتعديل ما يلزم لذلك».
وبشأن المادة 185 والتعديل الذي يتضمن إنشاء مجلس أعلى للجهات القضائية يرأسه الرئيس، فالمبرر حسب التقرير: «اقتضى الواقع العملي وجود هذا المجلس للنظر في الشئون القضائية المشتركة، ووضع آلية إجرائية واضحة لاختيار رؤساء الهيئات القضائية من بين 5 مرشحين لهذا المنصب ترشحهم مجالسهم العليا».
وتضمن تقرير اللجنة، المرجعية الدستورية واللائحة لطلب تعديل الدستور، ومضمون طلب التعديل، كما تضمن مدى استيفاء الطلب للاشتراطات الدستورية واللائحية، انتهاء برأي اللجنة.
كانت هذه تفاصيل خبر إلغاء مادتين واستبدال 12.. تقرير لجنة تعديل الدستور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.