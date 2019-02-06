شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الحيزة: إحالة المسؤولين عن إصدار تراخيص للعقارات المخالفة للنيابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الأربعاء، أعمال إزالة عدد من العقارات المخالفة بحرم الطريق الدائري بمنطقة كفر غطاطي بحي الهرم وأرض البحر بحى العمرانية.

وتفقد المحافظ، خلال جولته، الطريق الدائرى بالكامل بنطاق المحافظة للوقوف على العقارات المخالفة التي تم إنشاؤها وأعمال الإزالة التي تتم حيالها، وقال إن العقارات الجاري إزالتها متعدية على خطوط التنظيم وعلى حرم الطريق الدائرى، مؤكدا أن المحافظة مستمرة في تطبيق القانون على المخالفين وإزالة مخالفات المباني.

وقرر «راشد» إحالة كل من شارك في إصدار تراخيص بناء بما يخالف القانون وتسهيل التعدي على أراضي الدولة وخط التنظيم للنيابة لفرض هيبة القانون.

وشكل المحافظ على الفور لجنة تضم كلا من اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد، واللواء جمال عبدالرشيد رئيس مدينة الجيزة، ورؤساء أحياء الهرم والعمرانية، لمتابعة أعمال إزالة المبانى المخالفة بمنطقتى كفر غطاطى وأرض البحر.

وأشار إلى أنه تم إصدار قرارات الإزالة بشأن عدد من العقارات المخالفة لتعديها على خط التنظيم وحرم الطريق الدائري، مشدداً على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن الواقع بنطاقهم الطريق الدائرى بضرورة إزالة التعديات في المهد ومنع المخالفات والتعديات بمختلف أشكالها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة عدد من العقارات المخالفة بحرم الطريق الدائري بمنطقة كفر غطاطي بحي الهرم وأرض البحر بحى العمرانية في محافظة الجيزة

إزالة عدد من العقارات المخالفة بحرم الطريق الدائري بمنطقة كفر غطاطي بحي الهرم وأرض البحر بحى العمرانية في محافظة الجيزة