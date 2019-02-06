شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد وسط البلد للاطمئنان على استعدادات مواجهة الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الأربعاء، جولة ميدانية في وسط المدينة، شملت أحياء بولاق والأزبكية وعابدين وغرب القاهرة، للاطمئنان على استعدادات مواجهة سقوط الأمطار وعدم وجود أي تجمعات مياه.

وطالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المرور وشرطة المرافق من أجل منع انتظار السيارات في الأماكن غير المخصصة لها ورفع كافة الإشغالات والعمل على تحقيق السيولة المرورية.

وأكد اللواء محسن المأمون، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، على تكثيف تواجد العمال والمعدات ورفع كافة المخلفات والتأكد من فتح البالوعات وعملها بكفاءة.

كما شدد على ضرورة مراجعة كافة كبائن الكهرباء العامة والتأكد من عدم وجود أي مخلفات حولها وغلقها بإحكام كذلك غلق كافة فتحات أعمدة الكهرباء وعدم خروج أي أسلاك منها.

ورافق المحافظ في جولته اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء محسن المأمون رئيس هيئة النظافة، ورؤساء الأحياء المعنية.