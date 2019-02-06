شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة الإدارية: تنفيذ ٤٢ قضية جنائية مباشرة خلال شهر يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت هيئة الرقابة الإدارية خلال شهر يناير ٢٠١٩ في الكشف عن العديد من المخالفات وتحقيق عوائد مالية للدولة، ومكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات الوقائية المانعة له، وتلبية مطالب قطاعات الدولة والمواطنين.

في مجال ضبط القضايا الجنائية :

نجحت الهيئة في تنفيذ ٤٢ قضية جنائية مباشرة و٥ قضايا محولة بواسطة المسؤولين في الدولة، وتم عرض من خلالهم ١٢٤ متهما على النيابات المختلفة، بالإضافة إلى مواجهة انحراف ١٤١ موظفا عامًا.

فقد تم ضبط مهندس مشروعات بإحدى جمعيات الإسكان بالسويس لحصوله على مبلغ ١٠٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب إحدى شركات التوريدات نظير قيامه بإنهاء إجراءات تخصيص قطعتي أرض بطريق السويس - العين السخنة.

كما تم ضبط محامى حر ومستشار قانوني بإحدى الجمعيات التعاونية بكفر الشيخ تحصلا على مبلغ ١٢٥ ألف جنية على سبيل الرشوة من احدى السيدات مقابل نهو إجراءات إصدار عقد ملكية قطعة أرض من الجمعية لصالحها بدون وجه حق.

وضبط ايضا محاسب بإحدى شركات توزيع الكهرباء بمدن القناة لحصوله على مبلغ ١٠٠ ألف جنية على سبيل الرشوة من مدير كافيتريا مقابل عدم تحرير محضر سرقة تيار كهربائي وتسليمه العداد الخاصة بالكافيتريا والذي سبق وان تم رفعه.

كما تم ضبط مساعد رئيس حي العمرانية وفني بالإدارة العامة لشبكات الهرم بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وآخرين لحصولهم على مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة من بعض المقاولين نظير التغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات الموجودة بعقارين يتم بنائهما بنطاق الحي وإنهاء إجراءات توصيل الكهرباء لهما.

وضبط مهندس بشركة النيل العامة لإنشاء الطرق ومدير تنفيذ بمشروع ازدواج طريق ٦أكتوبر/الواحات لحصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من العديد من المقاولين مقابل استلام الأعمال المسندة من شركة النيل وكذا تسهيل إجراءات صرف المستخلصات