شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جمعية مسافرون يطالب باستغلال مطارات مصر الجديدة في التسويق للسياحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري جنوب سيناء ومرسى علم، إن جهود الدولة حاليا ممثلة في وزارة الطيران قامت بافتتاح مطارات جديدة وتطوير ورفع كفاءة الموجود حاليا، ما سيكون لها دور كبير في إحداث انتعاشة سياحية مصرية قوية، وأشاد بالتنسيق وتوحيد الرؤى والأفكار بين وزارتي السياحة ممثلة في الدكتورة رانيا المشاط ووزير الطيران الفريق يونس المصري حاليا مطالبا باستغلال خريطة المطارات الجديدة في التسويق للسياحة المصرية ببورصة برلين السياحية مارس القادم.

وأوضح الدكتور عاطف عبداللطيف في تصريحات صحفية، له اليوم الأربعاء، أن افتتاح مطار العاصمة الادارية قريبا وكذلك مطار برنيس بالبحر الاحمر وتطوير مطار شرم الشيخ ورفع طاقته الاستيعابية وتخصيص مليار جنيه لتطوير مطار سانت كاترين من خلال إنشاء ممر إضافى وحقل طائرات وصالة سفر ووصول ومنطقة انتظار سيارات وعدد من المنشآت الإدارية والفنية كل هذا سيعطي فرص أكبر للسياحة وازدهارها في منطقة البحر الأحمر بشكل خاص ومختلف المدن السياحية بشكل عام.

وأوضح رئيس جمعية مسافرون، أن إعادة افتتاح مطار سانت كاترين من جديد ستخدم السياحة في المدينة، وكذلك مدينة شرم الشيخ من خلال إعداد برامج سياحية تجمع بين المزارات السياحية والبيئية والطبيعية ورحلات السفاري في سانت كاترين، وكذلك السياحة الشاطئية، خاصة أن السياحة الإيطالية تعشق شرم الشيخ ولديهم رغبة في الحج المسيحي في مصر ومنها مزارات العهد القديم في سانت كاترين مثل جبل موسى ودير سانت كاترين.

وأشار «عبداللطيف،» إلى أن خريطة المطارات الجديدة التي يتم تنفيذها حاليا وافتتاح عدد من المطارات الجديدة 2019 سيكون له دور كبير في نشاط السياحة بمصر، فمثلا مطار سفنكس سيخدم السياحة الكلاسيكية بشكل كبير بين القاهرة والجيزة والأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة ومطار العاصمة الادارية المنتظر افتتاحه إبريل القادم، ما سيخفف الضغط على مطار القاهرة ويخدم مدن القناة ويدعم الحركة السياحية بها وأكد على أهمية وجود مطار بواحة سيوة لخدمة السياحة والاستثمار هناك.

وطالب «عبداللطيف»، بضرورة تسليط الضوء بالبورصات السياحية العالمية، خاصة بورصة برلين المقبلين عليها خلال شهر مارس القادم- على خريطة المطارات الجديدة المنتشرة بربوع مصر وتخدم حركة وتنقالات السياحة والمال والأعمال والسفر بشكل عام، وما سيترتب على هذه المطارات من إعادة تطوير وتنمية للبنية التحتية للمدن السياحية المختلفة وتسهيل حركة السائح فيها، مؤكدا أن هذه المطارات عبارة عن شرايين جديدة لخدمة السياحة والتنمية بشكل عام في مصر بالتوازي مع شبكة الطريق العملاقة ومنها الطريق الجديد الذي يربط بين القاهرة وشرم الشيخ ويختصر المسافة في حدود 4 ساعات.

واقترح عاطف عبداللطيف، إعداد برامج سياحية جديدة ومختلفة عن الماضي في ظل افتتاح العديد من المطارات في 2019 بحيث تخدم هذه البرامج أكثر من نشاط سياحي في البرنامج الواحد، فمن الممكن إعداد برامج سياحية تجمع بين السياحة الترفيهية والكلاسيكية تضم مدن القاهرة والأقصر والغردقة أو القاهرة ومدن القناة المختلفة والاستفادة من مطار العاصمة الإدارية في تنشيط السياحة إلى مدن القناة.

ونوه إلى ضرورة التوسع في دخول شركات طيران خاصة بالاضافة إلى مصر للطيران بهدف القدرة على استيعاب حركة ورحلات الطيران الداخلي والخارجي أيضا في ظل زيادة الطلب على رحلات الطيران الداخلي في القريب العاجل.

وشدد على أهمية المشاركة في بورصة برلين السياحية في دورتها رقم 53 بمشاركة قرابة 184 دولة حول العالم والالاف من صناع وخبراء السياحة والطيران ووسائل الإعلام المختلفة.