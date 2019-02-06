شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك في معرض Cottm للسياحة والطيران في الصين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تشارك مصر في هذا معرض «Cottm» للسياحة والطيران في دورته الجديدة، في الفترة ما بين ١٥-١٧ إبريل ٢٠١٩، وسط مشاركة ٧٠ دولة و٥٠٠ جناح و٥٥٠٠ زائر، حيث تأتي مشاركة مصر بجناح على مساحة 100 متر يشارك فيه الشركات السياحية الطيران والشركات الفندقية وذلك لأهمية السوق السياحى الصينى، الذي يخرج منه كل عام ما يقرب من 120 مليون سائح صيني إلى أنحاء العالم.
ويقول مات طومسون المدير المسؤول عن المعرض، أن المعرض يعتبر من اهم المعارض التي تقام في الصين باعتبار أنه الوحيد الذي يدعو معظم الشركات السياحية الصينية وكبرى الشركات العاملة والمتخصصة في السياحة الخارجية من الصين «outbound».
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