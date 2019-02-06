شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 72.84% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 72.84% من إجمالى الطلاب المتقدمين للامتحانات. وقال محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين بلغ 90788 طالبا وطالبة، حضر منهم 90260.

وأشار «سعد» إلى ارتفاع درجات الطلاب في الامتحانات وحصول نحو 50% من الطلاب على مجموع يعادل 70% من الدرجات فأكثر، في حين أن نسبة نجاح الطلاب بلغت 72.84% من أعداد الطلاب المتقدمين للامتحان.