شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 72.84% والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اعتمد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 72.84% من إجمالى الطلاب المتقدمين للامتحانات. وقال محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين بلغ 90788 طالبا وطالبة، حضر منهم 90260.
وأشار «سعد» إلى ارتفاع درجات الطلاب في الامتحانات وحصول نحو 50% من الطلاب على مجموع يعادل 70% من الدرجات فأكثر، في حين أن نسبة نجاح الطلاب بلغت 72.84% من أعداد الطلاب المتقدمين للامتحان.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ البحيرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 72.84% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.