أخبار مصر | الآثار: البدء في توثيق معبد مونتو في الأقصر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الآثار: البدء في توثيق معبد مونتو في الأقصر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، منطقة آثار الكرنك في محافظة الأقصر؛ لمتابعة أعمال التطوير الجارية بها، وخاصة تلك التي تقوم بها أول بعثة أثرية مصرية - صينية في معبد مونتو، تمهيدًا لتوثيق المعبد أثريًا.

رافقه خلال الجولة والتي انطلقت صباح اليوم، الدكتور مصطفي الصغير مدير عام آثار الكرنك ونائب رئيس البعثة، وحسني عبد الوهاب مدير معبد مونتو والمشرف علي الأعمال.

وأوضح وزيري، أن الأعمال بدأت في شهر نوفمبر الماضي حيث قامت البعثة بأعمال النظافة وإزالة الحشائش والعاقول والمخلفات التي تركتها البعثة الفرنسية التي قامت بأعمال الحفر الأثري في منطقة المعبد عام 1940 لمحاولة اكتشاف باقي أجزاء المعبد.

كما قامت البعثة المصرية الصينية أيضا بعمل رفع مساحي ومسح أثري لمنطقة المعبد، بالإضافة إلى عمل فوتوسكان وفوتو جراماتيك للبلوكات الخاصة به والمتناثرة على أرض المعبد منذ اكتشافه وذلك تمهيدا لتسجيلها وتوثقها.

وأضاف عبد الوهاب أن أعمال الموسم القادم التي ستبدأ في شهر أكتوبر ستشمل عمل مربعات حفر أثري لرفع تلك البلوكات لتوثيقها وترميمها وإعادة تركيبها، مشيرا إلي أن آخر أعمال أثرية بالمعبد قامت به البعثة الفرنسية عام 1940م.

يذكر أن معبد مونتو يقع شمال معبد الكرنك، وهو مخصص لعبادة إله الحرب مونتو، وتم الكشف عنه خلال حفائر عالم الآثار الفرنسي فرناند بيسون دى لا روك فى عام 1925، واستمر العمل لاكتشاف كافة مباني المعبد عدة سنوات.

ويعد معبد مونتو تحفة فنية مميزة تعاقب على بنائه عدد من الملوك على مر العصور من قدماء المصريين والبطالمة والرومان، وهو يضم برج وفناء كبير ومقاصير من الأسرة 25 و26 وبوابة تعود لفترة بطليموس الثالث وبطليموس الرابع.