أخبار مصر | الوزراء يوافق على إنشاء كلية الصيدلة جامعة بنها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوزراء يوافق على إنشاء كلية الصيدلة جامعة بنها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1000م2 بقرية حميمة، التابعة لمركز الضبعة، بمحافظة مطروح، لصالح شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، بالإيجار الأسمى لمدة 30 عاماً، وذلك لإقامة لوحة توزيع كهرباء عليها.
كما وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وذلك بإنشاء كلية الصيدلة جامعة بنها، على أن تٌطبق اللائحة الداخلية لكلية الصيدلة جامعة الزقازيق على كلية الصيدلة المٌزمع إنشاؤها، وهو ما يسهم فى تقليل الاغتراب، مع الالتزام بالأعداد المقررة، وإعادة التوزيع.
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