أخبار مصر | الوزراء يوافق على طرح الإعلان رقم ١١ لإسكان محدودي الدخل بالصعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوزراء يوافق على طرح الإعلان رقم ١١ لإسكان محدودي الدخل بالصعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على قيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بطرح الإعلان رقم 11 لإتاحة بعض الوحدات الزائدة والشاغرة وغير المشغولة، للمواطنين محدودي الدخل بمحافظات ومدن الصعيد الجديدة، وذلك في حدود 24789 وحدة، منها 16701 وحدة بالمدن الجديدة، و8088 وحدة بالمحافظات ( ثلاث غرف وصالة )، للبيع المدعوم بسعر الإعلان التاسع وهو 184 ألف جنيه للوحدة بالإضافة إلى 5% قيمة وديعة الصيانة وبذات شروط الإعلان العاشر؛ وذلك بهدف المساهمة في تنمية محافظات ومدن الصعيد.
كما وافق المجلس على استكمال التعاقد بشأن أعمال ترميم مسجد الظاهر بيبرس مع شركة "المقاولون العرب"، وكذا التعاقد معها لتنفيذ الأعمال المستجدة والإضافية بالمسجد، وذلك في إطار خطة الدولة لإعادة المناطق التاريخية إلى رونقها والحفاظ عل قيمتها التاريخية.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي على طرح مرحلة تكميلية للمرحلة السادسة من مشروع بيت الوطن "أراضي المصريين بالخارج"، لاستيعاب باقي التحويلات الواردة خلال المرحلة السادسة.
وذلك لإتاحة الفرصة لفتح التحويلات لمدة أسبوع، لاستيعاب الطلبات الواردة بالمشروع، على أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد الأسعار طبقاً للوائح السارية بالهيئة.
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