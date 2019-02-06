أخبار مصر | الوزراء يوافق على إعادة تخصيص ٢٧٠٨ فدان ببئر العبد للمجتمعات العمرانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوزراء يوافق على إعادة تخصيص ٢٧٠٨ فدان ببئر العبد للمجتمعات العمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 2708.01 فدان تعادل 11375921م2من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية بئر العبد، بمحافظة شمال سيناء (منها مساحة 520.46 فدان نقلاً من الأراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع الخاصة بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية). وذلك لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لاستخدامها في إقامة مجتمع عمرانيّ جديد، والمتمثل في مدينة بئر العبد الجديدة، وهو ما يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتنمية شبه جزيرة سيناء وضرورة إضافة توسعات سكنية جديدة ولائقة، من خلال إنشاء مدن جديدة نموذجية، وتوسعات عمرانية تجمع بين الفكر الحديث في الإنشاءات، والفكر الاقتصادي وبما يتماشى مع طبيعة الحياة في سيناء.

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