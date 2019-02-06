أخبار مصر | قوافل طبية وسلع غذائية.. استمرار الفعاليات الخدمية لمستقبل وطن بالمحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قوافل طبية وسلع غذائية.. استمرار الفعاليات الخدمية لمستقبل وطن بالمحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمرارا لفعاليات حزب مستقبل وطن فى إطار السياسة التى يتبناها الحزب من تنظيم ندوات تثقيفية وإقامة عدد من المنافذ لبيع المنتجات والسلع الأساسية وحملات للكشف المجانى وتوزيع العلاج على المرضى وحملات تنظيف وتجميل الشوارع، للتخفيف عنهم من أعباء المعيشة بجميع محافظات الجمهورية، فقد نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة بالدقهلية قافلة طبية تضم مختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بقرية صهرجت الكبري بمركز بأجا. وأقامت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة منافذ متحركة لبيع اللحوم والأسماك السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمنطقة السوق التجاري بالنوبارية . وفى مطروح تم تنظيم احتفالية لتكريم الطلبة المتفوقين دراسيا وكذا المعلمين وتوزيع شهادات التقدير عليهم بقاعة مديرية الشئون الاجتماعية بمدينة سيوة بحضور قيادات الحزب. ونظمت أمانه حزب مستقبل وطن بمحافظة بالسويس قافلة طبية تضم مختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم وكذا إطلاق حملة للتبرع بالدم بمنطقة الأربعين بالسويس. ونظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة بالإسماعيلية قافلة طبية تضم مختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بقرية نفيشة بالإسماعيلية. ونظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية تنظيم حملة تجميل ونظافة ورفع القمامة ببعض الشوارع بمنطقة السوق بمدينة فاقوس، ونظمت أمانه حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم تنظيم دورة تدريبية حول تأهيل الكوادر الشبابية لخوض العمل السياسي والحزبي بقاعة استاد الفيوم الرياضي بمشاركة شباب الحزب. وتنظيم يوم رياضى بمشاركة شباب الحزب بمركز شباب ملوى، وأيضا تنظيم دورة تدريبية حول تأهيل الكوادر الشبابية لخوض العمل السياسي والحزبي بقاعة الكورنيش النيل بمدينة المنيا. وأقامت أمانه حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط منافذ متحركة لبيع اللحوم والأسماك السلع الغذائية بأسعار مخفضة بنزلة عبد اللاه بحي غرب مدينة أسيوط. ونظمت أمانه حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج قافلة طبية تضم مختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بقري "الحلاقى وأم دومه ونزلة الدويك ونزلة عبد الله والعزبة المستجدة" بمركز طما". ونظمت أمانه حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادى الجديد تنظيم حملة تجميل ونظافة ورفع القمامة بمناطق الفرافرة وباريس والخارجة فضلا تنظيم ورشة عمل لتدريب بعض المشروعات الصغيرة بمقر الحزب بمركز الدخلة.

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