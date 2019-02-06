أخبار مصر | بدءا من الترم الثاني.. انطلاق نموذج محاكاة النظام المصرفي المصري "EBSM"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدءا من الترم الثاني.. انطلاق نموذج محاكاة النظام المصرفي المصري "EBSM" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينطلق من بداية الترم الثاني، نموذج محاكاة النظام المصرفي المصري (EBSM) الذي يعمل بالتعاون ما بين المعهد المصرفي المصري وبنك مصر.

ويقدم النموذج محاضرات عن مبادئ العمليات المصرفية ودوره وأهميته في الحياة الاقتصادية (الفرقة الرابعة) لتأهيل طلاب السنوات النهائية للعمل بالمجال المصرفي.

كما توجد محاضرات للفرق الأولى، الثانية والثالثة من خلال محاضرين من البنك المصري لتنمية الصادرات، حيث أنه في نهاية هذه المحاضرات، تقدم لهم شهادة معتمدة من الجامعة والبنك ويقدم النموذج الأسبوع المالي العالمي global money week وهذا ينظم فيه النموذج بالتعاون مع المعهد المصرفي الزيارات للبنوك حتى تتعرف الطلبة على الحياة العملية أكثر ويعمل على التوعية المالية والمصرفية على مستوى الجامعات والمدارس.

ويقدم النموذج (EBSM) تدريب للطلاب المتميزين على مدار السنة في البنك المصري للتنمية للصادرات وبنك مصر.