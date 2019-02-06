أخبار مصر | تأهل السودانية "ابتهال تريتر" في ثاني حلقات برنامج "أمير الشعراء"٠

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأهل السودانية "ابتهال تريتر" في ثاني حلقات برنامج "أمير الشعراء"٠ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت أمس، أحداث ثاني حلقات برنامج "أمير الشعراء" على إيقاع التسامح الذي سبق وأعلنت الإمارات أنه سيكون شعارها للعام 2019. وهو التقليد الذي اتبعته الإمارات منذ عام 2015.

أما 2019 فكُلِّل بلقب التسامح، مثل ما كّللت - في مسرح "شاطئ الراحة"- الشاعرة الإماراتية عائشة الشامسي بانتقالها إلى المرحلة الثانية من البرنامج إثر حصولها على 73 درجة، وإلى جانبها الشاعر العراقي سعد جرجيس الذي حصل على درجة 58، وذلك بعد أسبوع كامل من انتظار نتائج التصويت التي جُمعت مع درجات التحكيم.

وليلة أمس استمعت لجنة التحكيم المكونة من د. علي بن تميم، د. صلاح فضل، ود. عبدالملك مرتاض إلى ما قدمه شعراء الحلقة، وهم ابتهال تريتر من السودان، وخلود بناصر من المغرب، وعبدالمنعم حسن من مالي، وهاني عبدالجواد من الأردن.

وذهبت أعلى الدرجات للشاعرة ابتهال تريتر التي حصلت على 47 درجة من أصل 50، فيما حصلت خلود بناصرعلى 45 درجة، تلاها هاني عبدالجوادبحصوله على 42 درجة، وأخيرًا عبدالمنعم الذي حصل على 38 درجة.

والبرنامج الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي - وتبثه عادةً قناتا بينونة والإمارات على الهواء مباشرة - حضره ليلة أمس اللواء فارس خلف المزروعي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي- وعيسى المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، والأستاذ سلطان العميمي مدير أكاديمية الشعر، ود. غسان الحسن عضو لجنة تحكيم برنامج "شاعر المليون"، وأعضاء من السلك الدبلوماسي السوداني في السفارة السودانية بأبوظبي، وجمهور ملأ المسرح ليس فقط بعدده، إنما بابتهاجه حين عبّر عن استمتاعه بما قدم الشعراء.

وليلة أمس أفرد "أمير الشعراء"؛ مساحةً للحديث عن أهم حدث عاشته الإمارات منذ إعلان عام التسامح، وهي زيارة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية الذي أقام قداسًا في مدينة زايد الرياضية، بالإضافة إلى زيارة الإمام د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في الوقت ذاته، حيث تحدثت مقدمة البرنامج لجين عمران على تلك الزيارة وأهميتها.

وخلال أحداث حلقة أمس؛ غنت عُرَيب قصيدة "يا زائري في الضُّحى" من كلمات وألحان الأخوين رحباني، والتي سبق وغنتها فيروز.

فيما عزفت فرقة بيت العود" خلف رئيس الفرقة الأستاذ أحمد طه.

وعرضت الحلقة أيضًا مجموعة من التقارير حول الشعراء المشاركين في الحلقة، بالإضافة إلى تقرير عن نشاطاتهم في نادي مندرة للفروسيةبأبوظبي.