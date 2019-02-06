أخبار مصر | تجديد التعاون بين بنك ناصر ونقابة الصحفيين لمنح تمويلات للأعضاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد التعاون بين بنك ناصر ونقابة الصحفيين لمنح تمويلات للأعضاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الدكتور شريف فاروق، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بأن البنك وافق على تجديد بروتوكول التعاون مع نقابة الصحفيين لمنح أعضاء النقابة جميع أنواع التمويلات، مثل شراء سيارات وتمويلات إنتاجية بالتقسيط وتمويلات نقدية، من خلال البنك على أن تقوم النقابة بتحويل بدل التكنولوجيا بالكامل لسداد قيمة القسط الشهري.

وفي ذات السياق تمت الموافقة أيضا علي تجديد التعاون مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)، نادي مستشاري قضايا الدولة، شركة الأقمار الصناعية (نايل سات)، شركة النصر للبترول، شركة جمسه للبترول، شركة سيناء للغاز وشركة بتروتريد.

وقال الدكتور شريف فاروق، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن التمويل لكافة الشركات والنقابات المتعاقدة مع البنك يمنح وفق العائد المعمول بالبنك وقت تقديم طلب منح التمويل ، علي أن يتم تقديم خطاب معتمد من الجهة التابع لها طالب التمويل مع تحديد نوع التمويل المطلوب، موضحا ان مدة التقسيط 84شهر كحد اقصي في التمويلات النقدية و90شهر في حالة تمويل شراء السيارة وذلك حسب الاتفاق في بنود العقد وفقا للتعاقدات المختلفة مع كافة الشركات العاملة في مجالات البترول والعاز والبتروكيماويات.

وكان قدم شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك رؤية واستراتيجة البنك في عملية التطوير والهيكلة التي تجري للبنك بصفة مستمرة والاهتمام بالكوار البشرية والفنية بما يحقق العائد من إنشاء البنك ورفع معدلات الائتمان وتحسين الآداء المالي ومسايرة أحدث منظومة العمل البنكي سواء من حيث تطبيق التكنولوجيا او تنمية الكوادر البشرية وتأهيلها وتدريبها لتقديم أفضل خدمة وهو ما ثمنه أعضاء اللجنة وقدموا الشكر على المجهود المبذول، وشارك في الاجتماع الدكتور محمد درويش المستشار السياسي لوزيرة التضامن الاجتماعي.

قدمت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب في اجتماعها برئاسة المهندس أحمد سمير الشكر لوزارة التضامن الاجتماعي ولبنك ناصر الاجتماعي.

جاء ذلك بعد مناقشة اللجنة لطلب إحاطة تقدمت به النائبة رشا رمضان بشأن إعادة هيكلة البنك وتحسن الآداء المالي ورفع القدرات الفنية لموظفي البنك وغيرها من الأمور التي تخص بنك ناصر الاجتماعي.