فتح مواني الإسكندرية والبحر الأحمر وغلق بوغاز رشيد

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رغم إعلان خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ على شمال البلاد، اليوم الأربعاء، وسقوط الأمطار على أغلب الأنحاء، تكون رعدية أحيانا، وتصل لحد السيول على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتنشط على غرب البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، إلا أن هيئتي مواني البحر الأحمر والإسكندرية، أعلنتا إعادة فتح ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء وميناء الإسكندرية والدخيلة بعد استقرار الرياح، وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية، واختلف الأمر في محافظة البحيرة حيث أغلق بوغاز رشيد والبحيرة وإدكو.

وأعلنت هيئة إدارة ميناء الإسكندرية، استئناف التحركات بمينائي الإسكندرية والدخيلة، بعد توقفها أمس لسوء الأحوال الجوية، مع استمرار عمليات الشحن والتفريغ ودخول وخروج الشاحنات والقطارات والبضائع بصورة طبيعية. وقال الدكتور رضا الغندور، المتحدث باسم هيئة الميناء فى الإسكندرية، إنه تم متابعة قياس الرصدة الجومائية

وأعلنت هيئة إدارة ميناء الإسكندرية، استئناف التحركات بمينائي الإسكندرية والدخيلة، بعد توقفها أمس لسوء الأحوال الجوية، مع استمرار عمليات الشحن والتفريغ ودخول وخروج الشاحنات والقطارات والبضائع بصورة طبيعية. وقال الدكتور رضا الغندور، المتحدث باسم هيئة الميناء فى الإسكندرية، إنه تم متابعة قياس الرصدة الجومائية صباح اليوم، وقررت إدارة الحركة عدم غلق البوغاز و إستئناف الحركة مرة أخرى. وأوضح المركز الاعلامى لهيئة مواني البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية. وأعلنت محافظة البحيرة، غلق البوغاز حرصًا على عدم اصطدام مراكب الصيد ببعضها، وتعرضها للغرق، كما توقفت حركة الصيد بميناء المعدية وبحيرة إدكو حرصا على سلامة الصيادين.

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