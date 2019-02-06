انت الان تتابع الإسكان تحذر من عصابات بيع أراضي سفنكس الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أراضي وزارة الإسكان - صورة أرشيفية

حذر المهندس طارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، من إعلان أفراد وشركات عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن بيع أراضٍ داخل مدينة سفنكس الجديدة بدعوى امتلاكهم لتلك الأراضي، قائلا إن الهيئة باعتبارها جهة الولاية تحذر المواطنين من الوقوع في شرك هذه الإعلانات، وتعرضهم للنصب في حالة التعامل على تلك الأراضي من خلال هؤلاء الأفراد أو الشركات المعلنة، وأهابت الهيئة المواطنين بعدم التعامل على أراضي مدينة سفنكس الجديدة إلا من خلال جهاز تنمية المدينة المختص.

وشدد السباعي، في بيان لوزارة الإسكان، اليوم الأربعاء، على أن الهيئة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأفراد والشركات المعلنة، باعتبارها جهة الولاية على أراضي المدينة طبقا للقرار الجمهوري رقم (113) لسنة 2018 والمعدل بالقرار الجمهوري رقم (61) لسنة 2019.وأعلن السباعي، في ديسمبر الماضي، فتح باب التقدم