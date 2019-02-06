انت الان تتابع الإسكان تحذر من عصابات بيع أراضي سفنكس الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أراضي وزارة الإسكان - صورة أرشيفية
حذر المهندس طارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، من إعلان أفراد وشركات عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن بيع أراضٍ داخل مدينة سفنكس الجديدة بدعوى امتلاكهم لتلك الأراضي، قائلا إن الهيئة باعتبارها جهة الولاية تحذر المواطنين من الوقوع في شرك هذه الإعلانات، وتعرضهم للنصب في حالة التعامل على تلك الأراضي من خلال هؤلاء الأفراد أو الشركات المعلنة، وأهابت الهيئة المواطنين بعدم التعامل على أراضي مدينة سفنكس الجديدة إلا من خلال جهاز تنمية المدينة المختص.
وشدد السباعي، في بيان لوزارة الإسكان، اليوم الأربعاء، على أن الهيئة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأفراد والشركات المعلنة، باعتبارها جهة الولاية على أراضي المدينة طبقا للقرار الجمهوري رقم (113) لسنة 2018 والمعدل بالقرار الجمهوري رقم (61) لسنة 2019.وأعلن السباعي، في ديسمبر الماضي، فتح باب التقدم
وشدد السباعي، في بيان لوزارة الإسكان، اليوم الأربعاء، على أن الهيئة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأفراد والشركات المعلنة، باعتبارها جهة الولاية على أراضي المدينة طبقا للقرار الجمهوري رقم (113) لسنة 2018 والمعدل بالقرار الجمهوري رقم (61) لسنة 2019.
وأعلن السباعي، في ديسمبر الماضي، فتح باب التقدم لحائزي الأراضي الواقعة بمدينة سفنكس الجديدة، الذين لم يستكملوا إجراءات التمليك من جهة الولاية السابقة، قائلا إنه يجب تقديم جميع المستندات الخاصة بقطعة الأرض شاملة أصل وصورة إيصالات سداد رسوم الفحص والمعاينة والمقدم عنها طلبات للتقنين بإحدى الجهات صاحبة الولاية قبل 14 يونيو 2018، وهي (الهيئة العامة لمشروعات التعمير، محافظة الجيزة، لجنة استرداد أراضي الدولة) والواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 113 بتاريخ 12 مارس 2018. (التفاصيل)
كانت هذه تفاصيل خبر الإسكان تحذر من عصابات بيع أراضي سفنكس الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.