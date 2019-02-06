انت الان تتابع التعليم تحتاج إلى 10134 معلما بالبحيرة.. اعرف الشروط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت محافظة البحيرة، أنها تحتاج إلى 10134 معلما تقريبًا، وذلك فى مسابقة وزارة التربية والتعليم لعام 2019، كعقود مؤقتة لمدة 6 أشهر، لسد العجز الموجود في المدارس المختلفة بالمحافظة، وذلك بدءًا من غد الخميس. وأضافت أن الكليات المطلوبة "التربية، التربية النوعية، الآداب، التربية الأزهر، دار علوم، تجارة، هندسة، علوم، السن، إعلام، خدمة اجتماعية، فنون جميلة، فنون تطبيقية، حاسبات ومعلومات، زراعة، تربية طفولة، كلية البنات، اللغات والترجمة، إقتصاد منزلى، أكاديمية الفنون، تربية فنية، تربية رياضية.

وأكدت المحافظة، أنها تحتاج إلى 721 معلم لغة عربية، 539 لغة إنجليزية، 2 لغة ألمانية، 1179 رياضيات، 229 علوم، 127 دراسات اجتماعية، 109 اقتصاد منزلى، 592 حاسب آلى، 568 نشاط فنى، 560 موسيقى، 117 مجال صناعى، 4318 معلم فصل، 5 تربية خاصة، 1068 رياض اطفال. وأشارت إلى أن الأوراق المطلوبة هي "أصل وصورتين من البطاقة،