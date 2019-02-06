شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد التعاون بين بنك ناصر و«الصحفيين» لتمويلات شراء سيارات ونقدية وإنتاجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بأن البنك وافق على تجديد بروتوكول التعاون مع نقابة الصحفيين لمنح أعضاء النقابة جميع أنواع التمويلات مثل شراء سيارات وتمويلات إنتاجية بالتقسيط وتمويلات نقدية من خلال البنك على أن تقوم النقابة بتحويل بدل التكنولوجيا بالكامل لسداد قيمة القسط الشهرى.

وفي ذات السياق تمت الموافقة أيضا على تجديد التعاون مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)، نادي مستشاري قضايا الدولة، شركة الأقمار الصناعية (نايل سات)، شركة النصر للبترول، وشركة جمسه للبترول، شركة سيناء للغاز وشركة بتروتريد.

وأضاف فاروق أن التمويل لكافة الشركات والنقابات المتعاقدة مع البنك يمنح وفق العائد المعمول بالبنك وقت تقديم طلب منح التمويل، على أن يتم تقديم خطاب معتمد من الجهة التابع لها طالب التمويل مع تحديد نوع التمويل المطلوب، موضحا أن مدة التقسيط 84 شهرا كحد أقصى في التمويلات النقدية، و90 شهرا في حالة تمويل شراء السيارة، وذلك حسب الاتفاق في بنود العقد وفقا للتعاقدات المختلفة مع كافة الشركات العاملة في مجالات البترول والغاز والبتروكيماويات.