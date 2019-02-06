شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 72.4 % والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اعتمد المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2018/2019، بنسبة بنجاح 72،4 % لطلبة النظامي، حيث تقدم للامتحان 44220 طالباً وطالبة، حضر منهم 44090 طالباً وطالبة، فيما بلغت نسبة النجاح لطلبة المنازل 41،1%، حيث تقدم للامتحان 1120 طالبا حضر منهم 1068.
وعلى مستوى الإدارات التعليمية السبع فقد بلغت نسبة النجاح بإدارة بني سويف 82،2%، تلتها إدارة ببا بنسبة نجاح 72،53 %، ثم إدارة ناصر بنسبة 72،47 %، فإدارة الواسطى بنسبة 69،64 %، فيما سجلت إدارة سمسطا نسبة 68،35 %، تلتها إدارة إهناسيا بنسبة 66،44 %، في حين بلغت النسبة بإدارة الفشن 62،29 %.
وعلى صعيد نسب النجاح بالنسبة للمواد الدراسية، فقد بلغت نسبة النجاح في مادة اللغة العربية 90،98 %، واللغة الإنجليزية 83،86%، والدراسات 87،49%، والرياضيات 91،69 %، والعلوم 88،18 %، والحاسب الآلي 72،69 %، والتربية الدينية 93،87 %، والتربية الفنية 99،74 %.
كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحانات الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 73 %، والإعدادية المهنية بنسبة 56،65 %.
هذا وقد وجه المحافظ التهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيا لهم استكمال مسيرة التعليم بروح النجاح وصولا إلى المشاركة في نهضة ورفعة الوطن.
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