شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال من السائحين على معرض ديارنا بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صرحت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، بأن إجمالى مبيعات معرض ديارنا بمحافظة الأقصر بلغ فى أسبوعه الأول 390 ألف جنيه حيث يشهد المعرض إقبالا من السائحين وأهالى مدينة الأقصر وقد بلغ إجمالى عدد الزائرين 6 آلاف زائر وتعد منتجات أخميم والخيامية وأشغال الصدف والاكسسوارات أكثر المنتجات إقبالا من الزائرين.

وأضافت «والى» أن المعرض الذى افتتح فى 29 من يناير الماضى ويستمر حتى 20 من فبراير الجارى يقام على مساحة 420 مترا ويضم المنتجات المتميزة لـ45 عارضا من جمعيات الأسر المنتجة بالمحافظات المختلفة ومنتجات شباب الخريجين والجمعيات المتضامنة مع جهاز المشروعات الصغيرة الصندوق الاجتماعي وتم تخصيص ركن خاص لمنتجات ذوي الاحتياجات الخاصة.

هذا وتتنوع المنتجات بالمعرض بين المشغولات اليدوية ومنتجات الخيامية وأشغال الصدف والنحاس كذلك أشغال متميزة والتصميمات الرائعة من الكليم والسجاد اليدوى إضافة الى التصميمات الراقية من مشغولات الفضة وأشغال الكروشيه ومنتجات أخميم والمفارش والستائر وملابس الأطفال والسيدات من العبايات والمشغولات السيناوية والمخبوزات.

وكانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى قد أعلنت اعتبار عام 2019 عام دعم الحرف اليدوية والتراثية والتقليدية من خلال استراتيجية تسويقية وتدريبية وتمويلية ويعد معرض ديارنا إحدى الأدوات التسويقية الداعمة لمنتجات شباب الأسر المنتجة والتى تساهم بها الوزارة في إطار تشجيع الوزارة للجمعيات والأسر المنتجة على المشاركة وتعظيم العائد التنموي من مشروعاتهم والترويج لها طوال العام من خلال تنظيم معارض في كافة محافظات الجمهورية لتحقيق الاستدامة، هذا ويستمر المعرض فى فتح أبوابه للجمهور بميدان سيدي أبو الحجاج بالأقصر.

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