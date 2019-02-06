شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: أمطار على أغلب الأنحاء غدًا.. ورياح مثيرة للرمال والأتربة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الخميس، أن يسود طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على أغلب الأنحاء، تكون رعدية أحيانًا، وتصل لحد السيول على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «12- 19»، الإسكندرية «8- 19»، قنا «9- 24»، الأقصر «15- 24»، أسوان «16- 25».