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شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة الإشغالات بشارع ترعة الإسماعيليه تمهيدا لافتتاح موقف مسطرد الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت الأجهزة الأمنيه في القليوبية بالتنسيق مع مديرية الأمن والمرور حمله مكبرة لرفع كافة الإشغالات والباعة الجائلين بمنطقة شارع ترعة الإسماعيليه وكوبري مسطرد، تمهيدا لافتتاح موقف مسطرد الجديد دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، أسفرت الحملة عن إزالة 19 كشك عشوائي ورفع 40 طن قمامه وإزالة 51 بائع متجول.
كانت تعليمات اللواء رضا طبلية مدير الأمن للواء نبيل عدلي مدير المرور بشن حمله مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات بمنطقة شارع ترعة الإسماعيليه وكوبري مسطرد، تمهيدا لافتتاح موقف مسطرد الجديد، فقامت حمله مكبرة قاده العقيد حسن مكاوي رئيس وحده مرور شبرا الخيمة واللواء مجدي الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة، وأسفرت الحمله عن إزالة عدد 51 بائع متجول بالطريق العام، و7 فرش لبيع الفاكهة، وإزالة 19 كشك و39 وصله كهربائيه مخالفه و4 عربة فول بالطريق العام، كما تم رفع عدد 40 طن قمامه ومخلفات تم نقلها إلى المقالب العموميه بسيارات الحي، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابه التحقيق.
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